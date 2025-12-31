El álbum de fotos de las vacaciones de Duki y Emilia Mernes en Estados Unidos

Después de un ajetreado 2025 repleto de giras y lanzamientos, Duki y Emilia Mernes optaron por unas vacaciones en un pintoresco pueblo estadounidense. La pareja eligió la localidad de Breckenridge, en las Montañas Rocosas de Colorado, para despedir el año rodeada de naturaleza y amigos.

La cantante argentina, originaria de Nogoyá, compartió en sus redes sociales un álbum fotográfico que muestra momentos de descanso y complicidad con el rapero Mauro Ezequiel Lombardo, conocido como Duki. Las imágenes, que reflejan un ambiente íntimo, capturaron el paisaje invernal, con cabañas de lujo y escenas de convivencia social.

Emilia, vestida con un abrigo blanco de Chanel y un gorro de peluche, se mostró sonriente y relajada en el entorno nevado. Un detalle en una de sus fotos, en la que aparece cerca de The Blue Stag Saloon, permitió identificar su ubicación.

El álbum, que ya cuenta con miles de interacciones, fue bien recibido por sus más de 10 millones de seguidores, quienes elogiaron tanto el estilo de la artista como la atmósfera de las imágenes. Duki incluso dejó un comentario, resaltando la conexión personal y temática con la época del año.

Este viaje marca una pausa en el vertiginoso año laboral de ambos, en el que Emilia lanzó "Genio Atrapado", una versión de un clásico de Christina Aguilera, recibiendo excelentes críticas.

Con esta escapada, la pareja reafirma su deseo de priorizar la naturaleza y las relaciones personales, dando la bienvenida al nuevo año en un entorno natural y exclusivo. Sus seguidores, siempre atentos a cada nuevo proyecto, expresaron entusiasmo por los próximos lanzamientos musicales de ambos artistas.