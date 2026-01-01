La noticia que recibió Anthony Joshua tras el accidente en Nigeria

Anthony Joshua fue dado de alta en las últimas horas tras resultar herido en un grave accidente de tránsito sucedido el lunes en el suroeste de Nigeria, que dejó como saldo la muerte de dos miembros cercanos de su equipo.

El comisionado de información del estado de Lagos, Gbenga Omotoso, confirmó el alta médica del boxeador ayer por la tarde. Aunque Joshua enfrenta un profundo luto por la pérdida de sus amigos íntimos, se consideró clínicamente apto para continuar su recuperación en casa.

Tras recibir el alta, Joshua y su madre visitaron una funeraria en Lagos para despedir a los fallecidos, cuyos cuerpos serán repatriados en breve.

El accidente se produjo en la autopista Lagos-Ibadan, que conecta los estados de Ogun y Lagos. Según el Cuerpo Federal de Seguridad Vial de Ogun, el vehículo en el que viajaba Joshua chocó contra un camión estacionado. Joshua era pasajero en un Lexus, junto a otra persona en los asientos traseros, mientras que el conductor y otro acompañante perdieron la vida en el impacto. El equipo de seguridad del boxeador se encontraba detrás del vehículo en el momento del siniestro.