Algunos medios cuentan a qué hora nació el primer bebé del año. Nosotros preferimos contarte la realidad

Por Carlos Zimerman

La vida de una persona no se detiene el 31 de Diciembre o el 1 de Enero. Al amanecer de un nuevo año, la realidad de una ciudad como Rafaela sigue su curso, con todas sus complejidades y desafíos. Mientras muchos medios de comunicación se enfocan en detalles anecdóticos, como la hora en que nació el primer bebé del año o cuál fue la fiesta que atrajo más asistentes, hay otras historias urgentes y preocupantes que merecen ser contadas.

Este año, la pirotecnia sonora se convirtió en un tema central. Rafaela, reconociéndose como la capital nacional de este tipo de festejo, presenció un espectáculo de fuegos artificiales que roza lo irresponsable. Decenas de personas, sin un atisbo de conciencia, lanzaron "cuetes" que no solo perturbaron la tranquilidad de muchos, sino que también generaron un ambiente de peligro e incomodidad para quienes padecen de ansiedad o tienen animales que sufren con el estruendo. La falta de acción por parte de las autoridades municipales resulta alarmante; parece evidente que, en este contexto, hay una complacencia que va más allá de la simple negligencia. ¿Acaso hay algún tipo de connivencia detrás de la venta irrestricta de pirotecnia en plena celebración? La ausencia de control y la permisividad observada sugieren que, en algún lugar, se están cosechando beneficios a expensas de la seguridad y bienestar de la población.

Adicionalmente, no podemos pasar por alto el tema de los accidentes de tránsito, que se ha vuelto un flagelo habitual en la ciudad. Durante la mañana del 31 de Diciembre una nueva víctima se sumó a la lista de tragedias vial. Una persona que cruzaba por la senda peatonal, un espacio diseñado para garantizar la seguridad de los peatones, fue arrollada por un conductor que, por alguna razón, se mostró indiferente ante el respeto por las normas de tránsito. Este incidente, que podría haberse evitado con más educación vial y control, es un recordatorio brutal de que la vida en la ciudad sigue su curso, independientemente de las festividades. Es un hecho que nos obliga a reflexionar sobre la necesidad urgente de acciones que promuevan una mayor seguridad en las calles.

Como medio de comunicación comprometido, nuestra postura es clara: no nos dejaremos influenciar ni silenciar por pautas publicitarias tentadoras. Con más de diez años de trayectoria, hemos construido nuestra reputación en base a la veracidad y la transparencia, lo que nos ha convertido en la fuente de confianza de miles de lectores cada día. Las voces de aquellos que se sienten ignorados o menospreciados son las que queremos amplificar. Nuestra promesa para este 2026 es seguir así, sin movernos un ápice de nuestra conducta desde hace más de 10 años, la cual nos llevó a ser, por lejos, el medio más creíble de la ciudad y ser leído por miles de personas todos los días. Eso ha llevado a que la gente diga: "Lo pusieron en R24N, seguramente es verdad". ¡Feliz comienzo de año, feliz 2026!