Rafaela fue la capital de la pirotecnia: Fallaron los controles o hubo connivencia

Ayer, la ciudad de Rafaela fue literalmente la capital nacional de la pirotecnia. Ese triste mote se puede atribuir. Mucho antes de que las campanas dieran las doce, la pirotecnia sonora, la que está prohibida, hizo el ingreso triunfal en una ciudad que se precia de que la misma está prohibida.

O fallaron los controles o hubo connivencia de algún funcionario desleal que habrá hecho sus pingües ganancias permitiendo que se venda pirotecnia sonora, con el impacto negativo que ello tiene.

En los chats de WhatsApp, los reportes de animales perdidos son innumerables, las quejas de padres con niños con autismo u otras patologías se multiplican. Una verdadera vergüenza que merece una investigación urgente, o vamos a tener que creer que la connivencia viene de arriba.