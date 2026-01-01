La Plaza de la Paz entra en su etapa final de remodelación

La Plaza de la Paz transita el tramo final de su proceso de remodelación, una obra que permitió transformar de manera integral este tradicional espacio público, mejorando las condiciones de uso, circulación y permanencia dentro del predio.

Los trabajos se llevaron adelante de forma progresiva, permitiendo el uso parcial del espacio durante la ejecución, e incluyeron la renovación de senderos internos, la mejora de la iluminación, la incorporación de nuevo mobiliario urbano, la puesta en valor de sectores de descanso y una reorganización general del espacio que favorece el encuentro comunitario.

En el marco de esta intervención, se comenzó con la instalación de nuevos juegos infantiles, entre los que se destacan un mangrullo, un gusanito y dos motos de agua con resorte, ampliando las propuestas lúdicas para niñas y niños.

Asimismo, para una etapa posterior de la obra se prevé la incorporación de nuevo equipamiento, que incluirá una calesita y dos mesas de teqball, con el objetivo de seguir fortaleciendo el uso activo del espacio público y promover actividades recreativas y deportivas para distintas edades.

Con estas mejoras, la Plaza de la Paz se consolida como un espacio renovado, seguro y accesible, pensado para el disfrute de familias, niños, jóvenes y adultos, reforzando el rol de los espacios verdes como ámbitos de encuentro y recreación en la ciudad.