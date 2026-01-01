La calma del dólar bajo la lupa: reservas, reglas y el delicado equilibrio hacia 2026

La estabilidad del dólar responde a decisiones activas y no solo a menor volatilidad.

El Tesoro habría vendido divisas para sostener el tipo de cambio en el corto plazo.

Las reservas siguen siendo el principal punto de fragilidad del esquema.

El Banco Central busca reglas más claras para avanzar hacia una remonetización en 2026.

La acumulación de dólares depende de la disponibilidad de divisas y de la demanda de pesos.

El equilibrio entre emisión, inflación y expectativas definirá la sostenibilidad de la calma cambiaria.

La estabilidad reciente del dólar dejó de ser leída en la city porteña como una simple postal de baja volatilidad. Para los analistas, el foco se desplazó desde la cotización diaria hacia los mecanismos que sostienen ese equilibrio y, sobre todo, hacia su viabilidad en un contexto financiero cada vez más exigente. El interrogante central ya no es cuánto vale el dólar hoy, sino con qué herramientas se lo mantiene estable y cuánto tiempo puede durar esa calma cuando el programa económico necesita sumar reservas sin recalentar precios ni erosionar expectativas.

El telón de fondo combina objetivos que no siempre conviven sin fricciones. A la meta de desinflación se le sumó con fuerza la necesidad de fortalecer reservas y ordenar la transición hacia un esquema que el Gobierno presenta como compatible con una remonetización prevista para 2026. Esa agenda múltiple abre una tensión inevitable: acumular dólares sin presionar el tipo de cambio y, al mismo tiempo, lograr que la demanda de pesos acompañe para que la emisión no se traslade a inflación.

En ese marco, el mercado empezó a leer señales más nítidas de reconfiguración de la estrategia oficial. Por un lado, un rol más activo del Tesoro en el mercado cambiario, interpretado como un ancla de corto plazo. Por otro, un paquete de definiciones del Banco Central orientado a reducir discrecionalidad, ordenar reglas y responder a reclamos de previsibilidad y consistencia macroeconómica.

Desde Ecolatina señalaron que, en una semana corta, el dólar oficial cerró en torno a los $1.452,5, con una suba marginal y en niveles similares a los de jornadas previas. Esa estabilidad, explicaron, no sería casual. Sus analistas vincularon el comportamiento del tipo de cambio con posibles ventas del Tesoro en el mercado oficial. Según sus estimaciones, entre el 17 y el 18 de diciembre se habrían vendido unos USD 200 millones, a los que se sumaron otros USD 12 millones en los días siguientes.

El dato se refuerza al observar el stock de depósitos en dólares del Tesoro en el Banco Central, que habría caído de USD 2.077 millones a USD 1.869 millones en apenas tres días. Esa reducción funciona como indicador del “combustible” utilizado para sostener la calma cambiaria. El punto sensible es el calendario: en la segunda semana de enero vencen compromisos soberanos por unos USD 4.200 millones, por lo que los depósitos actuales cubren menos de la mitad de esos pagos, incluso considerando eventuales ingresos extraordinarios.

En paralelo, desde GMA Capital destacaron que el Banco Central avanzó en la profundización del esquema de agregados monetarios, una señal que el mercado asocia con la fase de remonetización prevista para 2026. Bajo este régimen, el sendero cambiario queda condicionado por la evolución de la inflación y por la capacidad de acumular reservas de manera consistente con la demanda de dinero.

La autoridad monetaria, según explicaron, buscará intervenir de manera acotada, participando con alrededor del 5% del volumen diario del mercado, al tiempo que continuará con la normalización gradual de encajes. El objetivo es ordenar las condiciones monetarias sin generar desequilibrios abruptos, reforzando la intermediación financiera y la previsibilidad del esquema.

Sin embargo, el desafío central sigue siendo la disponibilidad de divisas. Las reservas netas continúan en terreno negativo y el perfil de vencimientos de 2026, con compromisos que superan los USD 12.000 millones, obliga a pensar mecanismos concretos de generación de dólares. A eso se suma un panorama externo que no garantiza un superávit sostenido de cuenta corriente y plantea riesgos de competitividad frente a socios comerciales clave.

La otra variable crítica es la demanda de pesos. Para que el Banco Central pueda comprar dólares sin alimentar la inflación, la emisión asociada debe ser absorbida por la economía. Si la demanda de dinero acompaña, el proceso puede financiarse vía señoreaje sin tensiones de precios. Si no, el ajuste se traslada a inflación, tasas más altas o una menor acumulación de reservas.

Así, la calma cambiaria actual aparece sostenida por decisiones concretas, pero apoyada en un equilibrio frágil. El corto plazo muestra un dólar contenido; el mediano plazo, en cambio, dependerá de que las reservas se recompongan y de que la confianza alcance para que los pesos encuentren demanda. Entre el “hoy” y el “2026”, el mercado vuelve a mirar el mismo triángulo: dólar, reservas y expectativas.