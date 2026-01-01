Carolina Moisés profundiza la interna del peronismo y apunta contra Cristina Kirchner

La senadora Carolina Moisés defendió su voto a favor del Presupuesto 2026 y respondió a las críticas internas.

Apuntó directamente contra Cristina Kirchner por no haber dialogado con los gobernadores peronistas.

Recordó antecedentes como el Presupuesto 2019 y las elecciones de 2003 para relativizar las acusaciones de traición.

Cuestionó lo que definió como una “caza de brujas” dentro del peronismo actual.

Denunció ataques personales y un clima interno que, según dijo, aleja al PJ de la sociedad.

Responsabilizó a Diputados y al sector liderado por Máximo Kirchner por no haber frenado el proyecto.

El debate por el Presupuesto 2026 no solo expuso tensiones entre el oficialismo y la oposición, sino que también dejó al descubierto una fractura cada vez más visible dentro del peronismo. En ese marco, la senadora nacional por Jujuy Carolina Moisés realizó un extenso y duro descargo público para justificar su voto a favor del proyecto impulsado por el Gobierno y responder a las críticas recibidas desde sectores de su propio espacio político.

A través de una serie de publicaciones en la red social X, la legisladora cuestionó con dureza la conducción del Partido Justicialista y, en particular, a su presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Según Moisés, la ex mandataria debió haber encabezado una instancia de diálogo con los gobernadores peronistas para contenerlos y representar sus demandas, algo que —remarcó— sí hizo el Poder Ejecutivo nacional, logrando así el acompañamiento de varios legisladores provinciales.

En su argumentación, la senadora recurrió a antecedentes históricos para relativizar las acusaciones de “traición” que, según denunció, recayeron sobre quienes votaron el Presupuesto. Recordó el tratamiento del Presupuesto 2019 durante la presidencia de Mauricio Macri, que contó con el respaldo de numerosos dirigentes peronistas y con el aval de todos los gobernadores del PJ. En ese listado mencionó a figuras como Sergio Uñac, Gildo Insfrán, Juan Manzur y Hugo Passalacqua, y se preguntó si alguno de ellos dejó de ser peronista por haber acompañado aquel proyecto.

Moisés también apeló a la experiencia electoral de 2003 para reforzar su crítica. Señaló que en aquel entonces convivieron múltiples expresiones del peronismo, con Carlos Menem, Adolfo Rodríguez Saá y Néstor Kirchner como candidatos presidenciales, sin que ello derivara en acusaciones de traición interna. Destacó además la posterior construcción de la “transversalidad” impulsada por Kirchner, que incorporó a dirigentes de otros espacios políticos y a la mayoría de los gobernadores, con el objetivo de consolidar un proyecto federal e inclusivo.

En uno de los pasajes más duros de su descargo, la senadora cuestionó lo que definió como una “caza de brujas” dentro del peronismo actual. Afirmó que la persecución interna y los ataques personales debilitan al espacio y lo alejan de la sociedad, en un contexto en el que —según su visión— el desafío central debería ser reconstruir la credibilidad perdida tras las derrotas electorales recientes. En ese sentido, expresó su rechazo a los agravios personales y a la estigmatización de quienes sostienen posiciones distintas dentro del mismo movimiento.

El tramo final de sus publicaciones estuvo dedicado a marcar responsabilidades diferenciadas dentro del Congreso. Moisés subrayó que el rol de los senadores es defender los intereses de sus provincias, mientras que atribuyó a la Cámara de Diputados una mayor responsabilidad en la modificación o el freno de leyes de alcance general. En esa línea, apuntó contra el sector más cercano a Cristina Kirchner en Diputados, encabezado por Máximo Kirchner, por no haber bloqueado el avance del Presupuesto como sí ocurrió en otras iniciativas sensibles.

El posicionamiento de la senadora jujeña no solo profundiza la discusión interna en el peronismo, sino que también refleja un debate más amplio sobre liderazgo, estrategia y representación en un escenario político atravesado por el ajuste económico y la reconfiguración de alianzas parlamentarias. Con sus declaraciones, Moisés dejó en claro que el conflicto por el Presupuesto 2026 excede una votación puntual y se inscribe en una disputa de fondo sobre el rumbo futuro del principal espacio opositor.