Cruce por Malvinas: Grabois acusó a Milei de “traición” y reavivó la disputa política por la soberanía

La polémica se originó en una entrevista de Javier Milei con un medio británico.

Juan Grabois acusó al Presidente de “traición a la patria” si se confirmaran esas declaraciones.

La frase cuestionada no aparece como cita textual, sino como una interpretación periodística.

El Gobierno sostiene que Milei reafirmó el carácter “innegociable” de la soberanía argentina.

El debate reaviva la discusión constitucional sobre autodeterminación y habitantes de las islas.

La próxima visita de Milei al Reino Unido agrega tensión al escenario político y diplomático.

La discusión sobre la soberanía de las Islas Malvinas volvió a ocupar el centro de la escena política luego de que el diputado nacional Juan Grabois lanzara una dura acusación contra el presidente Javier Milei a raíz de declaraciones atribuidas al mandatario en una entrevista con un medio británico. El episodio reabrió un debate sensible, donde se mezclan la política exterior, la interpretación constitucional y la disputa interna por el sentido de una de las causas históricas del país.

El detonante fue una entrevista publicada en el diario británico The Telegraph, en la que Milei ratificó que la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas es “innegociable” y que se trata de una causa de Estado a la que no piensa renunciar. Sin embargo, el medio inglés incluyó una formulación que generó controversia: que el territorio “solo debería regresar a Argentina mediante negociación y cuando los isleños así lo deseen”. Esa frase, presentada como una interpretación periodística y no como una cita textual, fue suficiente para encender la reacción del dirigente social.

Desde su cuenta en la red social X, Grabois sostuvo que, si el Presidente hubiera realizado efectivamente esas declaraciones, se estaría frente a un delito de “traición a la patria” y a una violación de disposiciones constitucionales. El diputado fue más allá y afirmó que el tema no podía “pasar de largo”, planteando dos escenarios: o Milei dijo lo que el medio británico le atribuye, o debe exigir una rectificación pública si esas palabras no reflejan su posición real.

La acusación no es menor. La Constitución Nacional establece que la recuperación de las Malvinas y demás territorios del Atlántico Sur debe realizarse respetando el derecho internacional, pero sin reconocer el derecho de autodeterminación de los habitantes implantados por el Reino Unido. En ese punto se apoya buena parte del cuestionamiento de Grabois, quien interpreta que supeditar la soberanía al deseo de los isleños implicaría convalidar una posición históricamente rechazada por la diplomacia argentina.

Desde el entorno presidencial, remarcan que Milei nunca renunció al reclamo soberano ni reconoció derechos políticos a los habitantes de las islas. De hecho, en la misma entrevista citada por el medio británico, el Presidente calificó la causa Malvinas como “innegociable” y reafirmó que ningún gobierno de su signo político desistirá del reclamo. La polémica, en ese sentido, gira más en torno al encuadre periodístico que a una declaración textual comprobable.

El episodio se produce, además, en un contexto de redefinición del vínculo entre la Argentina y el Reino Unido. Milei confirmó que viajará a ese país en 2026 y expresó su disposición a reunirse con el primer ministro Keir Starmer, e incluso a ofrecer una visita de Estado recíproca como gesto para “avanzar maduramente” en la relación bilateral. Ese enfoque pragmático en política exterior es leído por algunos sectores como una señal de apertura, pero por otros como un riesgo de ambigüedad en temas sensibles.

La reacción de Grabois también debe leerse en clave política interna. El dirigente de Fuerza Patria viene construyendo un perfil de confrontación frontal con el Gobierno y encuentra en la causa Malvinas un terreno fértil para cuestionar la legitimidad simbólica del Presidente. Al mismo tiempo, el oficialismo busca evitar que una discusión semántica se transforme en un conflicto diplomático o en una crisis política mayor.

En definitiva, el cruce expone la fragilidad del debate público cuando se trata de temas de alta carga histórica y emocional. Entre citas textuales, parafraseos periodísticos y lecturas políticas, la cuestión Malvinas vuelve a mostrar que, más allá de los consensos formales, sigue siendo un terreno donde cada palabra cuenta y donde cualquier ambigüedad puede tener consecuencias amplificadas.