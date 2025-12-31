Quién es Robert Strom, el nuevo novio de Zaira Nara

Zaira Nara se encuentra nuevamente en el centro de la atención mediática tras su separación de Facundo Pieres. Rumores de reconciliaciones y nuevos romances han surgido, y uno de los nombres que resuena con fuerza es el de Robert Strom, un destacado polista y empresario europeo.

Strom, de 37 años, es heredero de una significativa fortuna, heredada de su abuelo Robert Zellinberg de Balkany, un conocido creador de centros comerciales en Europa. Se le conoce por su estilo de vida lujoso, que incluye residencias en Palm Beach y castillos en Europa, así como conexiones cercanas con la realeza, incluyendo amigos de la Princesa Charlotte de Mónaco.

Las especulaciones sobre una relación entre Nara y Strom comenzaron tras la publicación de fotos en las redes sociales, donde ambos disfrutaron del verano en Punta del Este. Gustavo Méndez, en su programa "La Posta del Espectáculo" (TV Pública), confirmó el vínculo, añadiendo que la pareja ha sido vista socializando con las Trillizas de Oro; de hecho, el hijo de una de ellas, Clemente Zavaleta, es amigo de Pieres y está casado con la hermana de Strom.

Con su vida marcada por el glamour y la fortuna, Robert Strom parece haberse ganado el corazón de Zaira Nara, consolidando su posición como el nuevo interés romántico de la modelo.