Recolección de residuos de patio en el sector 2

El Gobierno municipal informa que el domingo 11 de enero por la noche, los ciudadanos del sector 2 podrán disponer sus residuos de patio para su posterior recolección.

En dicho sector se encuentran comprendidos los barrios San Martín, Juan de Garay, Ilolay, Los Nogales, Jardín, Antártida Argentina, Amancay y 17 de Octubre.

Asimismo, se recuerda que todos los miércoles también podrán disponer sus residuos los habitantes del sector 5, comprendido por los barrios Álamos del Aeroclub y Brigadier López.

Se le recuerda a todos los vecinos que en este servicio se retiran hojas del barrido de veredas, residuos del desmalezado o corte de césped embolsados (no más de 10 bolsas) y ramas de hasta 2m3 atadas en manojos manipulables.

Si superasen estos volúmenes, deberán ser trasladados al Eco Punto (frente al Cementerio), al Eco Punto II (Avenida Italia a 100 metros de Normandro Corti) o al Complejo Ambiental (Relleno Sanitario - Camino Público Nº 20).

Todos los vecinos interesados, pueden consultar el nuevo calendario de recolección de residuos de patio en la web del municipio o en el siguiente link: https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Programa/586.