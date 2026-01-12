Más pasajeros, más competencia y menos liderazgo: el nuevo mapa del negocio aéreo en la Argentina

El transporte aéreo argentino alcanzó niveles récord de pasajeros en 2025.

Aerolíneas Argentinas perdió 14 puntos de participación en el cabotaje en cuatro años.

JetSmart y Flybondi captaron la mayor parte del crecimiento del mercado.

El interior del país mostró subas destacadas en vuelos domésticos e internacionales.

En vuelos al exterior, el mercado se volvió más fragmentado y competitivo.

Aerolíneas mejoró su resultado operativo, pero resignó peso relativo en el sistema.

El transporte aéreo argentino atraviesa una etapa de expansión inédita en términos de demanda, pero ese crecimiento no se distribuye de manera homogénea entre los distintos actores del mercado. Mientras la cantidad de pasajeros alcanza niveles récord y se multiplican las rutas y frecuencias, Aerolíneas Argentinas pierde participación tanto en el cabotaje como en los vuelos internacionales, en un escenario marcado por el avance sostenido de las aerolíneas de bajo costo y por un cambio profundo en la lógica de gestión de la compañía estatal.

Los datos oficiales muestran con claridad esa transformación. Entre 2019 y 2020, Aerolíneas concentraba cerca del 63% de los pasajeros de cabotaje. En 2021, en pleno contexto de restricciones sanitarias y con una competencia limitada, llegó a explicar el 72% del mercado. Sin embargo, a partir de 2022 comenzó un retroceso sostenido que se profundizó en los años siguientes. Al cierre de 2025, su participación cayó al 58%, lo que implica una pérdida de 14 puntos porcentuales en apenas cuatro años, en un mercado que, paradójicamente, no dejó de crecer.

Ese retroceso estuvo vinculado a decisiones estratégicas. En los últimos años, la empresa dejó de operar rutas que no resultaban rentables y ajustó su oferta en función de criterios estrictamente económicos. Mientras tanto, el sistema aéreo en su conjunto se expandió. Entre enero y noviembre de 2025, más de 45,9 millones de pasajeros pasaron por los aeropuertos del país, el mayor registro histórico para ese período. Solo en noviembre se contabilizaron 4,39 millones de usuarios, el mejor dato para ese mes.

La mayor parte del espacio que cedió Aerolíneas fue ocupado por las low cost, en especial JetSmart. La compañía, que en 2020 explicaba apenas el 4% del cabotaje, redefinió su estrategia a partir de 2023 y aceleró su crecimiento desde mediados de 2024. Con nuevas aeronaves, más frecuencias y una fuerte apuesta a rutas de alta demanda, JetSmart alcanzó en 2025 el 22% de los pasajeros domésticos y se consolidó como el segundo operador del mercado, disputando mes a mes ese lugar con Flybondi.

Flybondi, pionera del modelo de bajo costo en la Argentina, también tuvo un rol clave en esta reconfiguración. Tras ganar escala desde 2019, llegó a superar el 20% del mercado en distintos momentos de 2023 y 2024, apalancada en refuerzos temporarios de flota para la temporada alta. Sin embargo, una vez finalizados esos contratos, su participación retrocedió y cerró 2025 con el 18% del cabotaje. En paralelo, la aerolínea inició una nueva etapa tras el ingreso de un fondo estadounidense como accionista mayoritario, con un ambicioso plan de inversión de largo plazo orientado principalmente a rutas internacionales.

El crecimiento del transporte aéreo no se concentró solo en el Área Metropolitana. Los aeropuertos del interior mostraron desempeños destacados, con subas de dos dígitos tanto en cabotaje como en vuelos internacionales. Córdoba, Salta, Resistencia y Santa Fe se ubicaron entre las terminales con mayor crecimiento, mientras que aumentó de forma significativa la cantidad de pasajeros que volaron al exterior sin pasar por Buenos Aires, una señal de mayor federalización de la oferta.

En los vuelos internacionales, la pérdida de peso de Aerolíneas también es evidente. En 2020 concentraba el 33% de los pasajeros; en 2025, apenas el 19%. A diferencia del cabotaje, este segmento muestra un reparto más equilibrado entre múltiples compañías, con LATAM, Gol, Copa, JetSmart y otras firmas disputando el mercado sin que ninguna alcance una posición dominante.

Este cambio de escenario se dio en paralelo a un giro profundo en la gestión de Aerolíneas Argentinas. Con el foco puesto en el resultado operativo, la empresa redujo su estructura, achicó su plantel y cerró 2024 con superávit, algo que no ocurría desde hacía más de una década. Esa mejora en los números tuvo como contracara una menor presencia relativa en un mercado cada vez más competitivo y dinámico. El desafío hacia adelante será encontrar un equilibrio entre eficiencia económica y protagonismo en un sistema aéreo que crece, pero ya no gira alrededor de un solo actor.