Milei, el balance del poder y el respaldo externo

Milei sostuvo que 2025 fue un año marcado por la incertidumbre propia del proceso electoral.

El Presidente destacó el respaldo de Estados Unidos como decisivo para estabilizar expectativas.

Responsabilizó al kirchnerismo por un intento de desestabilización política y económica.

Vinculó derrotas legislativas con una estrategia opositora para frenar su programa.

Interpretó la victoria electoral como una ratificación social de su rumbo económico.

Reveló una visión personal del poder y un futuro alejado de la política activa.

Luego de un año atravesado por la tensión electoral y por una disputa política permanente, el presidente Javier Milei realizó un balance de gestión en el que combinó autocrítica, reivindicación de su programa económico y un reconocimiento explícito al rol que jugó Estados Unidos en el tramo decisivo de 2025. Tras imponerse en las elecciones de medio término, el mandatario sostuvo que el resultado fue la validación de un rumbo que, según describió, estuvo bajo ataque constante por parte de la oposición más dura.

El jefe de Estado presentó el último año como una secuencia de obstáculos políticos y económicos que pusieron a prueba la viabilidad de su plan. En su lectura, el contexto electoral acentuó la incertidumbre, la especulación y el temor en los mercados, un fenómeno que, afirmó, es recurrente en la historia argentina cada vez que se disputan elecciones clave. Aun así, Milei destacó la capacidad de su equipo para sostener el programa económico y evitar desvíos de fondo, incluso en un escenario adverso.

En ese marco, el Presidente subrayó el apoyo recibido por la administración de Donald Trump como un factor determinante para estabilizar expectativas. Según explicó, la señal proveniente de Washington tuvo un impacto directo en el humor de los mercados y en la percepción de riesgo sobre la Argentina. En su análisis, la intervención del Tesoro estadounidense funcionó como un ancla de credibilidad externa que permitió reordenar previsiones en un país donde, reconoció, la confianza suele ser frágil y volátil.

Milei interpretó ese respaldo como un punto de inflexión en el desarrollo del año electoral. A su entender, el acompañamiento de Estados Unidos no solo tuvo un efecto económico, sino también político, al reforzar la idea de que su gobierno contaba con aliados estratégicos dispuestos a sostener la estabilidad en un momento crítico. Esa lectura se integró a un discurso más amplio sobre la inserción internacional del país y la alineación con potencias que comparten su visión económica.

Al abordar el frente interno, el Presidente fue especialmente duro con el kirchnerismo, al que responsabilizó por intentar una desestabilización deliberada durante el proceso electoral. Milei evocó una serie de derrotas legislativas y votaciones adversas en el Congreso como parte de una estrategia coordinada para erosionar su programa. En su relato, esas decisiones parlamentarias formaron parte de un “torpedeo” constante que buscó frenar reformas estructurales y sembrar dudas sobre la sostenibilidad del rumbo económico.

Sin embargo, el mandatario sostuvo que el resultado electoral demostró que esa ofensiva no logró su objetivo. Por el contrario, interpretó la victoria como una ratificación social de su propuesta y como una señal de respaldo frente a lo que definió como ataques permanentes contra su gestión. En ese punto, Milei insistió en que la combinación de convicción política, disciplina económica y apoyo externo fue clave para atravesar el período más complejo.

Más allá del balance político y económico, el Presidente también dejó definiciones personales que revelan cómo concibe el ejercicio del poder y su propio futuro. Aunque deslizó la posibilidad de buscar la reelección, Milei habló de un horizonte de vida alejado de la centralidad política, vinculado a la escritura, las conferencias y una vida austera en el campo. En su relato, esa elección no es una proyección lejana, sino una forma de vida que ya intenta practicar, incluso mientras ocupa el máximo cargo del país.

Esa mirada se conecta con una reflexión más amplia sobre el poder y la motivación personal. Milei afirmó que no lo mueve la ambición material ni el deseo de dominio, y que su acercamiento al judaísmo y su admiración por la figura de Moisés funcionan como un límite permanente al ego. Para el Presidente, la clave está en encontrar un equilibrio que permita ejercer el poder sin quedar atrapado por él, bajo la premisa de que el objetivo último de la vida es la felicidad.

En ese cruce entre balance político, respaldo internacional y definiciones personales, Milei buscó consolidar un relato que combina épica de resistencia, validación electoral y una identidad ideológica que excede la coyuntura inmediata.