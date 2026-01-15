Arancel 0% para celulares

A partir de este jueves, los celulares importados ingresarán al país con arancel cero, completando así el esquema que inició con el decreto 333 en mayo de 2025. Este decreto redujo el derecho de importación del 16% al 8% y establecerá su eliminación total para el 15 de enero de 2024. La medida promete impactar directamente en los precios de los iPhone, que cuentan con una alta demanda entre los consumidores argentinos.

La eliminación del arancel busca facilitar las importaciones y aumentar la competencia en el mercado local, con el fin de reducir los precios de dispositivos tanto del exterior como los fabricados en el país.

Por ejemplo, el iPhone 17 Pro Max, de 256 GB, está disponible en MacStation a $2.999.990. Sin impuestos nacionales, su precio sería de $2.281.361. Otros modelos incluyen el iPhone 17 Pro a $2.699.990 y el iPhone 17 a $1.999.990. La versión de 512 GB añade $500.000 y el modelo de 1 TB, $900.000.

En Mercado Libre, los precios son similares, con el iPhone 17 Pro Max cotizando a $3.399.999, el 17 Pro a $2.899.999 y el iPhone 16 Pro Max a $3.811.999.

MacStation indicó que la reducción del 8% en aranceles ya se reflejó en los precios del lanzamiento del iPhone 17 y toda la línea, anticipándose a la normativa. “No es necesario aplicar nuevas reducciones, ya que el ajuste se realizó al momento del lanzamiento”, aclararon desde la empresa.

Alejandro Goldín, gerente general de Maximstore, destacó que la eliminación del arancel es positiva para que los consumidores argentinos compren tecnología de manera oficial, reflejando una tendencia común en otros países.

"Hubo una fuerte demanda para el lanzamiento del iPhone, influenciada por la baja oferta mundial del modelo", explicó Goldín. También comentó que la reducción de tasas de financiación ha incentivado las ventas, lo que podría tener un impacto directo en los precios.

“Los 8 puntos de aranceles representan costos directos, así que su eliminación tendrá un efecto inmediato en los precios”, concluyó.