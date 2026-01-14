La canasta básica total saltó 4,1% en diciembre y una familia necesitó más de $1.300.000 para no ser pobre

El costo de las canastas básicas se aceleró fuerte en diciembre, en línea con el recalentamiento de la inflación general. La alimentaria repitió el alto valor del mes previo que marcó el 4,1% mensual, en tanto que la total, saltó desde el 3,6% al 4,1% el último mes del año. Así una familia necesitó más de $1.300.000 para no ser pobre, según reveló este martes 13 de enero el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En lo que respecta el desempeño del 2025, la CBA y la CBT acumulan en el año incrementos del 31,2% y 27,7%, respectivamente. Las canastas se ubicaron en un nivel similar al aumento general de precios que esta tarde también informó el INDEC y que reveló que el IPC acumuló en 2025 un 31,5%, su menor nivel en ocho años.

Una familia tipo de cuatro integrantes necesitó de $1.308.713 en diciembre para no caer en la pobreza, en tanto que para no caer en la indigencia el valor subió hasta los $$589.510. Es así que la Canasta Básica Alimentaria se ubicó en $190.780 por persona, el mes pasado, en tanto que la Canasta Básica Total, fue de $423.532 el último mes de 2025.





Aumentos destacados de diciembre

En un mes particular como lo es diciembre por las fiestas, según la medición del IPC, alimentos y bebidas aumentó por encima del promedio en torno al 3,1% traccionado por el incremento de la carne, siendo la división con mayor incidencia.

Entre las subas destacadas se ubicó Transporte (+4%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+3,4%), y Comunicación (+3,3%). Lo que impactó en la medición de la CBA y la CBT.

