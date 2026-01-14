Irán endurece su respuesta y crece la tensión por el destino de los detenidos

La preocupación internacional por las detenciones durante las recientes protestas en Irán ha aumentado tras el caso de Erfan Soltani, un joven de 26 años, quien, según organizaciones de derechos humanos, enfrenta una ejecución inminente sin haber tenido un juicio formal.

El medio IranWire informó que Soltani está detenido sin acceso a un abogado y sin expediente judicial en su contra. No ha habido audiencias ni cargos formales; además, las autoridades amenazaron a su familia con represalias si intentan contactar a la prensa.

Ebrahim Allah-Bakhshi, activista político exiliado, alertó sobre su situación en la red social X, informando que fue arrestado el 8 de enero y programado para ser ejecutado el 14 de enero. Soltani fue detenido cerca de su casa en Karaj y su familia estuvo tres días sin saber su paradero. Finalmente, las autoridades confirmaron su arresto y le permitieron una despedida de diez minutos con su familia, indicando que se trataba de un adiós antes de su ejecución.

Un abogado que intentó asumir su defensa fue amenazado y se le dijo que la sentencia de Soltani por "Moharebeh" (enemistad contra Dios) es definitiva.

Erfan Soltani trabajaba en la industria de la confección y era descrito como un joven trabajador y comprometido. Antes de su arresto, había recibido advertencias de seguridad y sentía que estaba bajo vigilancia constante, pero decidió unirse a las protestas.

Expertos en derecho penal han indicado que el proceso para un arresto y ejecución no puede realizarse en el tiempo reportado, sugiriendo la posibilidad de una ejecución extrajudicial. Según el abogado Mohammad Oliaifard, la ley iraní exige un proceso que, incluso con un abogado del Estado, tomaría al menos diez días.

El caso de Soltani ocurre en un contexto de protestas masivas en Irán. Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, se han documentado más de 600 manifestaciones en las 31 provincias del país, resultando en más de 2,000 muertes y más de 16,700 detenidos.

La respuesta internacional ha sido contundente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la cancelación de reuniones con funcionarios iraníes, expresando su apoyo a los manifestantes y advirtiendo que no habría contactos mientras continúen las muertes.

El caso de Erfan Soltani refleja una crisis más amplia en Irán, marcada por detenciones sin garantías, intimidación a familias y el uso del castigo extremo como medida disuasoria, en medio de un descontento social creciente por la situación económica y las sanciones internacionales.