Inteligencia artificial en las aulas: desafíos y oportunidades para la educación del siglo XXI

La llegada de la IA a la educación fue rápida y disruptiva, generando incertidumbre entre docentes y familias.

La IA puede potenciar el aprendizaje, personalizar contenidos y generar entornos más interactivos.

Existen riesgos como aislamiento, pérdida de interacción social y privacidad de datos sensibles.

La formación docente es clave: se requiere alfabetización digital, pensamiento crítico y capacidad de adaptación.

La IA plantea desafíos de autenticidad en la evaluación y dominio del lenguaje técnico para su correcto uso.

La integración de IA en la educación debe combinar innovación tecnológica con ética, inclusión y preservación del vínculo humano.

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en el sistema educativo argentino y mundial no fue gradual ni prevista. Su llegada fue abrupta, veloz y, para muchos docentes, desconcertante. Lo que hace apenas unos años parecía pertenecer a la ciencia ficción hoy se convirtió en una herramienta cotidiana en escuelas, universidades y hogares, redefiniendo la forma de enseñar, aprender y acompañar.

El estudio “Adopción de la Inteligencia Artificial en el aula”, de la Harvard Graduate School of Education, señala que los educadores deben aprender a “bailar con la IA” en lugar de temerle. Houman Harouni, investigador de la institución, sostiene que la tecnología genera un shock pedagógico similar al que provocó la masificación del celular. “El verdadero trabajo docente empieza donde termina la respuesta de la IA”, plantea. Según Harouni, herramientas como ChatGPT pueden usarse no solo para obtener respuestas, sino para que los estudiantes aprendan a formular mejores preguntas, estimulando el pensamiento crítico.

En Argentina, algunos docentes ya exploran estas posibilidades. Laura Rosingana, vicedirectora de nivel primario en la Nueva Escuela Argentina 2000 de CABA, destaca que la IA permite personalizar el aprendizaje, generar materiales adaptados, evaluar conocimientos y construir entornos lúdicos. “Los estudiantes se sienten más motivados y confiados. Podemos adaptar los contenidos a sus necesidades reales y optimizar el tiempo de tareas administrativas”, explica.

No obstante, Rosingana advierte sobre riesgos: el exceso de tecnología puede aislar a los alumnos y disminuir la interacción social, esencial en la infancia. Además, preocupa la privacidad de los datos, ya que muchas plataformas recopilan información sensible sin transparencia suficiente. En este contexto, la formación docente se vuelve más crucial que nunca. “Necesitamos alfabetización digital, pensamiento crítico y capacidad de adaptación. La IA no reemplaza a nadie, pero cambia todo”, subraya.

Desde la educación corporativa, Natalia García, fundadora de Further Corporate, coincide en que la IA redefine el acceso al conocimiento. “Hoy un estudiante puede producir videos, traducir textos o generar imágenes para un proyecto escolar, algo impensado hace cinco años”, señala. Sin embargo, advierte sobre la brecha tecnológica: no todos los estudiantes saben usar estas herramientas, lo que puede profundizar desigualdades si no existen políticas de inclusión.

El uso de la IA también plantea desafíos de autenticidad y evaluación. Según García, “los chicos ya utilizan IA para todo. ¿Cómo saber si un trabajo es propio o generado por la IA? Incluso el ojo más entrenado puede confundirse”. La correcta aplicación de estas herramientas requiere dominar un nuevo lenguaje técnico y comprender cómo plantear consultas efectivas, un aprendizaje que no se adquiere en un curso rápido.

Melina Masnatta, especialista en educación y tecnología con perspectiva de género, agrega una dimensión ética: “La IA puede democratizar el acceso al conocimiento si se usa con propósito, pero también tiende a profundizar desigualdades por los sesgos de diseño. Es fundamental pasar de ser usuarias a creadoras, especialmente mujeres y diversidades”. Masnatta enfatiza que la IA debe integrarse al aula sin reemplazar el vínculo humano que caracteriza la enseñanza.

Mariana Ferrarelli, experta en tecnología educativa, coincide en que la IA abre oportunidades enormes si se observa sin prejuicios. “Hay usos muy potentes en estudiantes de secundaria y universidad. Muchos docentes la miran con sospecha, asumiendo que es para hacer trampa, pero no es necesariamente así”, asegura. Para ella, la alfabetización digital incluye la capacidad de dudar y evaluar críticamente la información que la IA proporciona.

Los testimonios y estudios coinciden en un punto central: el futuro de la educación ya está marcado por la inteligencia artificial, pero no viene solo. Requiere formación docente, criterio pedagógico, políticas inclusivas y ética aplicada. Porque aunque los algoritmos puedan sugerir caminos, el sentido de enseñar y aprender sigue siendo una tarea humana.