Marcela Pagano cuestionó a Javier Milei por sus declaraciones sobre la producción argentina y defendió la industria nacional

Marcela Pagano cuestionó las declaraciones de Javier Milei sobre la producción argentina

La diputada defendió el desarrollo industrial, científico y tecnológico del país

Destacó proyectos como ARSAT, SAOCOM, INVAP y el crecimiento de empresas tecnológicas nacionales

Advirtió que la apertura de importaciones podría afectar cientos de miles de puestos de trabajo

Señaló que los sectores textil, del calzado y electrónico serían los más expuestos

El cruce reavivó el debate sobre la industria nacional y el modelo de desarrollo económico

La diputada nacional Marcela Pagano cuestionó públicamente al presidente Javier Milei luego de las declaraciones del mandatario sobre la capacidad productiva de la Argentina. A través de una publicación en sus redes sociales, la legisladora rechazó los conceptos expresados por el jefe de Estado acerca del desarrollo industrial del país y defendió el potencial de distintos sectores productivos, científicos y tecnológicos.

La controversia surgió después de que Milei comparara la economía argentina con la de Suiza y sostuviera que, sin importaciones, el país tendría una oferta muy limitada de bienes, al afirmar que los argentinos "solamente comeríamos dulce de leche" y utilizaríamos "biromes en colectivo". Esas expresiones generaron la respuesta de Pagano, quien calificó como equivocada la visión del Presidente sobre la estructura productiva nacional.

En un extenso mensaje difundido en la red social X, la diputada sostuvo que el mandatario desconoce el nivel de desarrollo alcanzado por distintos sectores estratégicos de la economía argentina. Además, cuestionó sus afirmaciones y aseguró que el país cuenta con capacidades productivas que trascienden ampliamente la producción de materias primas.

Para fundamentar su postura, Pagano enumeró una serie de desarrollos tecnológicos, científicos e industriales que, según señaló, posicionan a la Argentina en un lugar destacado a nivel internacional. Entre ellos mencionó la fabricación de los satélites ARSAT y SAOCOM, así como la actividad de la empresa estatal INVAP en el desarrollo de reactores nucleares exportados a diversos países.

La legisladora también hizo referencia al crecimiento de empresas tecnológicas de origen argentino, al desarrollo del trigo HB4 resistente a la sequía y a los reconocimientos obtenidos por científicos y artistas argentinos, entre ellos los premios Nobel y los premios Oscar alcanzados por representantes del país.

En ese contexto, cuestionó además la política impulsada por el Gobierno respecto de algunas empresas y sectores estratégicos, al señalar que parte de esas actividades forman parte de las áreas incluidas en los proyectos de privatización promovidos por la administración nacional.

Más allá de la discusión sobre la capacidad productiva, Pagano centró gran parte de sus críticas en el impacto que, a su entender, podría tener la política de apertura comercial sobre el empleo. Según afirmó, una mayor flexibilización de las importaciones, sin mecanismos que acompañen a la producción local, representa un riesgo para numerosas pequeñas y medianas empresas y para miles de trabajadores.

En ese sentido, sostuvo que la pérdida potencial de puestos de trabajo afectaría principalmente a actividades como la industria textil, el calzado y el sector electrónico. De acuerdo con su planteo, esos rubros concentran una parte importante del empleo industrial y podrían enfrentar mayores dificultades frente a un incremento de la competencia externa.

La diputada también rechazó las críticas formuladas por el oficialismo hacia determinados sectores industriales. Mientras el Gobierno sostiene que algunas actividades protegidas generan distorsiones económicas, Pagano respondió que detrás de esas industrias existen miles de empresas y familias que desarrollan su actividad diariamente y generan empleo en todo el país.

Las declaraciones se produjeron en un contexto en el que el presidente Milei volvió a defender la apertura de la economía y cuestionó a quienes promueven políticas orientadas a restringir las importaciones. El mandatario considera que una mayor integración al comercio internacional permitirá mejorar la competitividad y ampliar la oferta de bienes disponibles para los consumidores.

Por el contrario, la legisladora planteó que el desafío no pasa por limitar el intercambio comercial, sino por implementar políticas que fortalezcan la producción nacional y acompañen el desarrollo de los distintos sectores industriales y tecnológicos.

Como cierre de su mensaje, Pagano afirmó que la Argentina posee condiciones para producir una amplia variedad de bienes y desarrollar industrias de alto valor agregado. En esa línea, sostuvo que el país cuenta con recursos humanos, capacidad científica y potencial tecnológico suficientes para ampliar su matriz productiva, aunque consideró que ese objetivo requiere un mayor respaldo por parte del Estado.

El intercambio entre ambos dirigentes volvió a poner en evidencia las diferencias existentes en torno al modelo de desarrollo económico, el rol de la industria nacional y el alcance de la apertura comercial impulsada por el Gobierno.