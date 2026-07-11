Crisis lechera en Santa Fe: tambos al borde del cierre, deudas récord y productores que advierten un conflicto

El sector lechero de Santa Fe atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia. La combinación entre altos costos de producción, bajos valores pagados por la industria y una caída del consumo generó una fuerte presión sobre los productores, con cierres de tambos, endeudamiento creciente y preocupación por el futuro de numerosas economías regionales.

La situación fue analizada durante una reunión de la Mesa Provincial de la Lechería, realizada en la capital santafesina, donde participaron representantes de los productores, la industria láctea, el comercio, colegios veterinarios, el Senasa y el INTA. Todos coincidieron en que el escenario actual es crítico y que la cadena atraviesa una crisis sin precedentes.

Desde la Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe (Meprolsafe) alertaron que muchos tamberos trabajan con niveles de endeudamiento históricos y que una parte importante del sector opera por debajo del punto de equilibrio.

Pedro Morini, asesor de la entidad, explicó que los establecimientos que logran mantenerse en pie son aquellos que pudieron diversificar sus ingresos hacia actividades vinculadas a la producción agrícola o al agregado de valor de cultivos como soja y maíz. Para el resto de los productores, aseguró, la situación se volvió cada vez más difícil y ya no quedan muchas alternativas para reducir costos o modificar el modelo productivo.

Desde el sector señalaron que, pese al crecimiento de las exportaciones lácteas y al ingreso de divisas generado por la cadena, los productores primarios no logran beneficiarse de esa mejora comercial.

Uno de los principales reclamos apunta a la diferencia entre el costo de producción y el precio recibido por los tamberos. Según explicaron desde la entidad, existe una brecha cercana a los 100 pesos por litro: mientras los productores estiman que deberían recibir alrededor de 630 pesos, actualmente perciben valores cercanos a los 520 pesos.

Esta diferencia, sostienen, impacta directamente sobre la rentabilidad de las explotaciones y acelera el cierre de unidades productivas.

Santa Fe es una de las provincias más afectadas por la crisis. Allí se concentra aproximadamente un tercio de los tambos del país, seguida por Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos. De acuerdo con datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), la cantidad de establecimientos lecheros viene disminuyendo de manera sostenida en los últimos años.

Los registros muestran una caída importante respecto de períodos anteriores: Argentina pasó de contar con más de 11.500 tambos en 2016 a poco más de 8.800 en la actualidad. En el último período relevado también se registró una pérdida significativa de explotaciones productivas.

Los productores santafesinos advierten que el cierre de tambos tiene consecuencias que exceden al sector agropecuario. Según explican, muchas localidades del interior dependen de la actividad lechera para sostener comercios, servicios y empleo. La desaparición de establecimientos, aseguran, puede profundizar el despoblamiento de pequeñas comunidades rurales.

A la caída de la actividad se suma un fuerte crecimiento del endeudamiento. Los productores enfrentan dificultades para cumplir con compromisos financieros, situación que en algunos casos deriva en remates de propiedades y animales.

Un informe del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) señaló que el saldo de préstamos bancarios del sector alcanzó niveles históricos, representando una porción significativa de la producción anual de leche.

Desde la cadena lechera sostienen que la situación requiere medidas urgentes para evitar una mayor pérdida de productores. Mientras crece la preocupación entre los tamberos, algunos referentes advierten que el malestar acumulado podría transformarse en un conflicto de mayor escala si no aparecen respuestas para una actividad que consideran al límite de su capacidad de resistencia.