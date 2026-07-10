Taiana cuestionó la concesión de la Vía Navegable Troncal y anticipó nuevos planteos sobre el proceso

Taiana rechazó la firma de la nueva concesión de la Vía Navegable Troncal.

El diputado cuestionó la transparencia del proceso licitatorio y denunció presuntas irregularidades.

La Vía Navegable Troncal concentra alrededor del 80% del comercio exterior argentino.

El Gobierno adjudicó la concesión a un consorcio integrado por Jan de Nul y Servimagnus.

Desde el oficialismo sostienen que la gestión privada permitirá reducir costos y modernizar el sistema.

La oposición anticipa nuevos cuestionamientos administrativos y judiciales sobre la licitación.

El diputado nacional Jorge Taiana expresó su rechazo a la firma del nuevo contrato de concesión de la Vía Navegable Troncal, históricamente conocida como Hidrovía, y sostuvo que la decisión representa un retroceso en materia de control estatal sobre una de las principales rutas comerciales del país. El legislador también cuestionó el procedimiento licitatorio y advirtió que la adjudicación podría derivar en nuevas controversias judiciales.

A través de una publicación en sus redes sociales, Taiana criticó el momento elegido por el Gobierno para formalizar la concesión y afirmó que la decisión fue adoptada mientras la atención pública estaba concentrada en el triunfo de la selección argentina de fútbol frente a Egipto, resultado que permitió al equipo nacional avanzar a los cuartos de final del Mundial.

En ese contexto, el diputado manifestó que la firma del contrato implica una cesión de una infraestructura estratégica para el comercio exterior argentino y sostuvo que la medida afecta el control nacional sobre el río Paraná, principal corredor fluvial del país.

Las objeciones del legislador no se limitaron al contenido de la concesión. También cuestionó el desarrollo del proceso licitatorio y aseguró que estuvo atravesado por irregularidades y denuncias de corrupción desde sus etapas iniciales.

Según expresó, las condiciones en las que se llevó adelante la licitación comprometen la seguridad jurídica del procedimiento y ponen en duda la transparencia de la adjudicación. En esa línea, consideró que las impugnaciones formuladas durante el proceso no fueron suficientemente atendidas y anticipó que el conflicto podría trasladarse al ámbito judicial.

Los cuestionamientos se suman a otras observaciones planteadas por distintos sectores políticos y técnicos, que señalaron presuntas deficiencias en el diseño del pliego licitatorio. Entre las críticas se menciona que las condiciones establecidas habrían favorecido a determinados oferentes y reducido el nivel de competencia durante la licitación.

La Vía Navegable Troncal constituye una infraestructura considerada estratégica para la economía argentina, ya que por ese corredor circula aproximadamente el 80% de las exportaciones nacionales. A través del sistema fluvial se transportan principalmente productos agroindustriales, materias primas y otras mercaderías destinadas a los mercados internacionales.

El proceso licitatorio concluyó con la adjudicación de la concesión a un consorcio integrado por la empresa belga Jan de Nul y la firma argentina Servimagnus, vinculada al Grupo Román, que tendrán a su cargo las tareas de dragado, balizamiento y mantenimiento de la principal vía de navegación del país.

Desde el Gobierno defendieron la decisión y sostuvieron que la nueva concesión permitirá mejorar la eficiencia operativa del sistema, reducir el costo del peaje para los usuarios e incorporar nuevas tecnologías destinadas a optimizar la navegación y la logística del transporte fluvial.

Asimismo, desde el Ministerio de Economía presentaron la adjudicación como el comienzo de una nueva etapa de gestión privada orientada a incrementar la competitividad del comercio exterior argentino y modernizar una infraestructura considerada clave para el desarrollo económico.

Sin embargo, desde distintos sectores de la oposición mantienen reparos respecto de la modalidad elegida para la concesión y consideran que el Estado pierde capacidad de intervención sobre un recurso estratégico para el país.

En ese marco, Taiana sostuvo que la discusión trasciende el aspecto administrativo y alcanza cuestiones vinculadas con la soberanía sobre los recursos hídricos y el control de uno de los principales corredores logísticos de la Argentina.

El legislador también advirtió que la firma del contrato no pondrá fin a la controversia y anticipó que podrían presentarse nuevos planteos administrativos y judiciales relacionados con el proceso licitatorio.

De esta manera, la concesión de la Vía Navegable Troncal vuelve a instalarse como uno de los temas de mayor debate entre el oficialismo y la oposición, en un contexto donde el Gobierno sostiene que la participación privada permitirá mejorar la eficiencia del sistema, mientras sectores críticos insisten en que la infraestructura debería permanecer bajo un esquema de mayor intervención estatal debido a su importancia estratégica para el comercio exterior y el desarrollo económico nacional.