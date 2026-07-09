Karina Milei encabezó una reunión clave para delinear la agenda política del Gobierno

La mesa política del oficialismo definió las prioridades legislativas para las próximas semanas.

Karina Milei ratificó su rol en la conducción política y mantendrá reuniones semanales de coordinación.

El proyecto de Inocencia Fiscal será una de las primeras iniciativas que buscará tratar el Congreso.

La reforma electoral y la eliminación de las PASO continúan siendo los principales desafíos parlamentarios.

Luis Caputo presentó un informe sobre la evolución económica y las reformas en marcha.

El Gobierno busca fortalecer acuerdos con gobernadores y aliados para asegurar respaldo legislativo a sus proyectos.

El Gobierno nacional avanzó en la coordinación de su estrategia política y parlamentaria con una nueva reunión de la mesa política de La Libertad Avanza, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, luego de que el presidente Javier Milei volviera a marcar una división de funciones dentro de la administración nacional al señalar que él concentra sus esfuerzos en la gestión y en la denominada "batalla cultural", mientras que las definiciones sobre la construcción política recaen en su hermana y en el equipo partidario.

La reunión se desarrolló en las oficinas del Ministerio del Interior, ubicadas en la Casa Rosada, y tuvo como eje principal la organización de la agenda legislativa que el oficialismo pretende impulsar durante las próximas semanas. Entre las prioridades figura el tratamiento de las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal, una iniciativa que fue reformulada luego de recibir observaciones de colegios y asociaciones de profesionales en ciencias económicas.

Aunque algunos participantes del encuentro manifestaron la intención de acelerar el debate parlamentario para la próxima semana, la planificación oficial mantiene como horizonte una discusión posterior al 20 de julio, una vez finalizado el receso legislativo y con el Congreso retomando plenamente su actividad.

El proyecto había sido elaborado originalmente en junio y posteriormente fue modificado a partir del consenso alcanzado con distintas entidades vinculadas al ámbito contable. La nueva versión incorpora cambios técnicos respecto del texto aprobado a fines de 2025 y constituye uno de los principales objetivos legislativos del Poder Ejecutivo.

La reunión también marcó el debut del ex diputado Diego Santilli en su nuevo rol como jefe de Gabinete, luego de desempeñarse al frente del Ministerio del Interior. Asimismo, participó por primera vez el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, recientemente incorporado al equipo de gobierno.

Desde la Casa Rosada señalaron que la mesa política mantendrá reuniones semanales con el objetivo de coordinar las prioridades legislativas y electorales del oficialismo. Entre los temas en análisis figuran también la reforma electoral, los cambios al régimen de zonas frías —previstos para agosto— y el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuya discusión en el Senado podría comenzar el próximo 16 de julio.

Durante el encuentro también se abordó la situación de la cobertura sanitaria de las fuerzas federales de seguridad y los mecanismos de coordinación entre la Agencia Federal de Emergencias y el Servicio Meteorológico Nacional ante la eventual llegada del fenómeno climático El Niño.

La conducción política de Karina Milei volvió a quedar en evidencia tras los recientes cambios internos dentro del oficialismo. Desde distintos sectores del Gobierno destacan el fortalecimiento de su liderazgo luego de la reorganización del gabinete, con el ascenso de Diego Santilli, el mayor protagonismo del vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y la incorporación de nuevas figuras al esquema de conducción.

Del encuentro participaron además el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial Santiago Caputo; los dirigentes Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem; Ignacio Devitt y la senadora Patricia Bullrich, entre otros referentes del oficialismo.

Durante la reunión, Luis Caputo presentó un informe sobre la evolución de los principales indicadores económicos, destacando los datos más recientes sobre la recuperación de la actividad de la construcción y el avance de distintas reformas económicas que impulsa junto al presidente y al ministro Federico Sturzenegger, con especial énfasis en los cambios proyectados para la Carta Orgánica del Banco Central.

En paralelo, el oficialismo continúa negociando con gobernadores y bloques aliados el respaldo necesario para avanzar con la reforma electoral, especialmente en aquellos puntos vinculados con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), uno de los aspectos que presenta mayores dificultades para alcanzar consenso parlamentario.

Dentro del Gobierno reconocen que el respaldo de los aliados será determinante para el avance de las iniciativas y admiten que la estrategia electoral de La Libertad Avanza estará estrechamente vinculada al acompañamiento legislativo que reciba cada proyecto. En ese marco, funcionarios nacionales sostienen que las futuras alianzas políticas también dependerán de la disposición de los distintos sectores para respaldar las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo.

Las negociaciones con los gobernadores son encabezadas principalmente por Diego Santilli y Eduardo "Lule" Menem, quienes continuarán los contactos durante la visita presidencial a Tucumán por los actos conmemorativos del Día de la Independencia. Allí se prevé la participación de más de una decena de mandatarios provinciales, en un escenario que el oficialismo buscará aprovechar para profundizar el diálogo político y consolidar apoyos para su agenda parlamentaria.