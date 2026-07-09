Santa Fe avanza con la licitación del nuevo sistema de salud laboral para empleados públicos

El Gobierno de Santa Fe dio un nuevo paso en la implementación del Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral (Sipsal), una iniciativa destinada a modernizar el seguimiento sanitario de los trabajadores de la administración pública provincial y optimizar la gestión de licencias y accidentes laborales.

En los últimos días se desarrolló la etapa final del proceso licitatorio con la apertura del sobre correspondiente a la oferta económica. La propuesta presentada fue la única en competencia y, según trascendió, se ajusta a los parámetros económicos establecidos por el pliego de condiciones, al mantenerse dentro del valor per cápita previsto por la Provincia.

Con esta instancia prácticamente concluida, el proceso administrativo ingresó en su fase decisiva. En las próximas horas se espera la firma del acta de preselección, un paso previo a la adjudicación definitiva del servicio.

El nuevo sistema apunta a fortalecer el control y la atención de la salud laboral de los empleados públicos provinciales mediante un esquema integral que permitirá un seguimiento más eficiente de las licencias médicas, el ausentismo y los accidentes de trabajo.

Desde el Gobierno sostienen que la implementación del Sipsal busca modernizar los mecanismos de gestión, mejorar la calidad de las prestaciones para los trabajadores y contar con herramientas que permitan un monitoreo más preciso de las condiciones de salud dentro de la administración pública.

Una vez concluido el proceso de adjudicación, comenzará la etapa de puesta en marcha del sistema, que forma parte de las políticas de modernización impulsadas por la administración provincial para optimizar la gestión de los recursos humanos y los servicios vinculados a la salud laboral.