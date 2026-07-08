Bryan Mayer apuntó contra Viotti por los incidentes en los festejos: "Poner orden no es un slogan de moda"

El dirigente Bryan Mayer utilizó sus redes sociales para cuestionar con dureza al intendente Leonardo Viotti y a su gestión de Seguridad, luego de los graves incidentes registrados durante los festejos en el centro de Rafaela.

Para Mayer, si bien la violencia fue protagonizada por "los violentos de siempre", la responsabilidad de garantizar el orden público corresponde al Estado, al que acusó de no haber planificado un operativo acorde a una situación que era absolutamente previsible.

🔴 "La culpa es de los violentos de siempre, sí. Pero la responsabilidad de asegurar el orden público es del Estado."

El referente sostuvo que era sabido que miles de rafaelinos iban a concentrarse en el centro de la ciudad para celebrar y que también era esperable la presencia de grupos violentos. En ese marco, criticó directamente al intendente y al área de Seguridad.

🔴 "Todos sabemos que los rafaelinos vamos a festejar en el centro. Y también que siempre están los inadaptados. Menos Viotti y su Secretario de Seguridad y Prevención (ponele)."

Según expresó, luego de los antecedentes registrados en partidos anteriores ya no había margen para la improvisación. Afirmó que debieron implementarse controles perimetrales con anticipación para impedir que los grupos violentos se mezclaran con las familias que únicamente buscaban celebrar.

En ese sentido, consideró que esa planificación habría permitido diferenciar a quienes asistieron de manera pacífica de quienes generaron disturbios, evitando además situaciones de riesgo derivadas del accionar policial.

🔴 "Poner orden no es un slogan de moda, es una decisión que exige procedimientos y responsabilidad."

Finalmente, Mayer también cuestionó el uso del sistema de videovigilancia municipal y reclamó que las cámaras sirvan para identificar a los responsables de los desmanes y ponerlos rápidamente a disposición de la Justicia.

🔴 "Para los inadaptados, se tienen que usar las cámaras que hasta ahora solamente usan para recaudar, identificarlos y mandarlos a la Justicia urgentemente. Sino, todo sarasa. Como siempre."