Suiza eliminó a Colombia por penales y será el rival de Argentina en los cuartos del Mundial 2026

Suiza consiguió el último boleto a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer a Colombia por 4-3 en la definición por penales, luego de igualar 0-0 en un encuentro muy disputado que se extendió hasta los 120 minutos. De esta manera, el conjunto europeo será el próximo rival de la Selección Argentina en la siguiente instancia del certamen.

Un primer tiempo intenso, pero sin goles

Desde el comienzo, Colombia intentó asumir el protagonismo con la conducción de James Rodríguez y la velocidad de Luis Díaz por el sector izquierdo. El equipo de Néstor Lorenzo generó las primeras situaciones de peligro y buscó lastimar con la pelota parada, aunque le faltó precisión en los metros finales.

Suiza respondió con ataques rápidos liderados por Granit Xhaka y logró equilibrar el desarrollo del juego. Ambos equipos tuvieron aproximaciones, pero ninguno consiguió romper el cero antes del descanso.

Colombia dominó por momentos, pero no pudo quebrar el empate

En el complemento, el partido mantuvo la intensidad y se volvió cada vez más físico. Lorenzo buscó darle un nuevo impulso al ataque con los ingresos de Jaminton Campaz y Juan Fernando Quintero, mientras que Suiza también movió el banco para renovar energías.

Pese a las modificaciones y a las llegadas de ambos lados, el marcador permaneció inalterable y el encuentro se extendió al tiempo suplementario.

El alargue no alcanzó y todo se resolvió desde los doce pasos

Durante los 30 minutos extra, Colombia fue el equipo que estuvo más cerca de quedarse con la clasificación. La ocasión más clara llegó tras un preciso córner de Juan Fernando Quintero que terminó con un potente cabezazo de Jhon Lucumí, cuyo remate se estrelló en el poste.

Suiza resistió los avances del conjunto cafetero y llevó la definición a los penales. Allí mostró mayor eficacia, se impuso por 4-3 y selló su clasificación a los cuartos de final.

Con este triunfo, el seleccionado suizo enfrentará a Argentina en busca de un lugar entre los cuatro mejores del Mundial 2026.