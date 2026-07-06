Argentina vs. Egipto: quién es François Letexier, el árbitro del partido

La FIFA confirmó la terna arbitral para el encuentro entre la Selección Argentina y Egipto, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. El partido se disputará este martes desde las 13:00 (hora argentina) en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta y será dirigido por el francés François Letexier.

El árbitro estará acompañado por sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni como jueces asistentes, mientras que el noruego Espen Eskås fue designado como cuarto árbitro.

La trayectoria de François Letexier

A sus 36 años, Letexier es considerado uno de los árbitros más importantes del fútbol europeo. Debutó en la Ligue 1 en 2016, convirtiéndose en el juez más joven en dirigir un partido de la máxima categoría francesa con apenas 28 años.

Desde entonces, fue designado para encuentros de gran relevancia internacional, entre ellos la final de la UEFA Europa League 2021, la Supercopa de Europa 2023, además de partidos de la Eurocopa 2024 y de los Juegos Olímpicos.

En el Mundial 2026 ya dirigió dos encuentros de la fase de grupos:

Costa de Marfil 1-0 Ecuador.

Cabo Verde 0-0 Arabia Saudita.

Los antecedentes con Argentina

Será la primera vez que François Letexier arbitre un partido de la Selección Argentina mayor. No obstante, sí existe un antecedente en categorías juveniles: impartió justicia en la victoria por 2-1 sobre Uzbekistán durante el Mundial Sub-20 de 2023.

Además, un integrante del actual plantel argentino ya conoce al árbitro francés. El pasado 22 de marzo, por la Ligue 1, Letexier expulsó a Nicolás Tagliafico en el encuentro que Olympique de Lyon perdió frente a Mónaco, un antecedente que suma un dato curioso en la previa del duelo mundialista ante Egipto.