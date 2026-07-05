Beneficios de comer berenjena y cómo quitarle el sabor amargo

La berenjena es una hortaliza versátil y nutritiva que puede incorporarse a múltiples preparaciones, como pastas, guisos, milanesas y dips. Se destaca por su aporte de vitaminas, minerales y fibra, nutrientes que contribuyen a una alimentación equilibrada y que podrían ayudar al control del colesterol y al manejo del peso corporal.

En la piel de este alimento se encuentran antocianinas (flavonoides), pigmentos responsables de su color característico. Aunque la variedad más conocida es la morada oscura o negra, también existen berenjenas blancas, amarillas y rojas. Su pulpa es blanca, con pequeñas semillas amarillas y un sabor levemente amargo.

En cuanto a su origen, existen registros que ubican su cultivo hace más de 4.000 años en el sudeste asiático, especialmente en regiones de India, Birmania y China. Con el tiempo, su consumo se expandió a través de rutas comerciales árabes hacia el norte de África y luego a Europa durante la Edad Media. Actualmente, China e India son los principales productores mundiales, seguidos por Egipto y Turquía.

Debe conservarse refrigerada y consumirse preferentemente dentro de los 10 días posteriores a su compra, ya que de lo contrario puede desarrollar manchas oscuras y aumentar su amargor. La nutricionista Sol Vázquez, especialista en inflamación y wellness, explica que el método de cocción influye directamente en su perfil nutricional: al horno o grillada conserva mejor sus nutrientes, mientras que frita absorbe aceite y aumenta su valor calórico.

Consejos para su consumo

Elegir berenjenas con cáscara brillante, firme y sin manchas

Seleccionarlas pesadas en relación a su tamaño

Para reducir el sabor amargo, salarlas y dejarlas reposar 30 a 60 minutos, luego enjuagar y secar

Beneficios de la berenjena

Según Medical News Today, una porción puede aportar al menos el 5% de las necesidades diarias de fibra, cobre, manganeso, vitamina B6 y tiamina. Además, su composición es mayoritariamente agua, representando aproximadamente el 92% de su peso.

1. Salud cardiovascular

Gracias a su contenido de fibra, antioxidantes y compuestos bioactivos, la berenjena podría contribuir a la salud del corazón, al control de la glucosa y a la protección frente al estrés oxidativo.

2. Saciedad e hidratación

Su alto contenido de fibra favorece la saciedad, ayudando a controlar la ingesta calórica. Además, su elevado porcentaje de agua contribuye a la hidratación del organismo y permite preparar platos voluminosos con pocas calorías.

3. Compuestos antioxidantes

La nasunina, una antocianina presente en la piel de la berenjena, ha sido estudiada por su posible rol en la protección de las células cerebrales frente al daño oxidativo, además de su participación en el transporte de nutrientes.

¿Quiénes deberían moderar su consumo?

En general, la berenjena es bien tolerada y no requiere restricción en la población sana. Solo en casos puntuales, como alergias o sensibilidades individuales, podría recomendarse moderar su ingesta. En este sentido, se destaca la importancia de una alimentación variada y equilibrada, más que la eliminación de alimentos específicos.