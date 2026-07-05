Aguiar cruzó a Sturzenegger por el ajuste y cuestionó el destino del ahorro fiscal

Rodolfo Aguiar cuestionó las cifras de ahorro fiscal difundidas por Federico Sturzenegger.

El dirigente sindical reclamó explicaciones sobre el destino de los recursos obtenidos mediante el ajuste.

ATE sostuvo que la reducción del gasto no se refleja en obras ni mejoras en los servicios públicos.

Aguiar también pidió revisar la estructura de cargos políticos dentro del Gobierno nacional.

El oficialismo defiende el ajuste como una herramienta para alcanzar el equilibrio fiscal.

El enfrentamiento refleja las diferencias entre el Gobierno y los gremios sobre el rol del Estado y las políticas de gasto público.

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, protagonizó un nuevo cruce con el Gobierno nacional al responder con dureza a las declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien había destacado el ahorro fiscal obtenido a partir de la reducción del gasto público desde el inicio de la actual gestión.

La controversia se inició luego de que el funcionario afirmara que las medidas de ajuste implementadas desde diciembre de 2023 permitieron generar un ahorro anual estimado en 2.800 millones de dólares. A través de un mensaje difundido en redes sociales, Sturzenegger sostuvo que el Gobierno continúa avanzando con la reducción del gasto, la reorganización de estructuras estatales y la optimización de recursos, con el objetivo de aliviar la carga sobre los contribuyentes.

Las declaraciones del ministro provocaron una inmediata reacción del principal referente de ATE, quien rechazó las cifras presentadas por el funcionario y cuestionó tanto el alcance del ajuste como el destino de los recursos que, según el Gobierno, fueron economizados durante el proceso de reestructuración del Estado.

Aguiar calificó a Sturzenegger como uno de los integrantes del Gabinete que menos apego tiene a la realidad y puso en duda la existencia del ahorro informado por el Ejecutivo. Además, reclamó explicaciones sobre la utilización de esos fondos y sostuvo que la reducción del gasto no se tradujo en inversiones visibles destinadas a mejorar la infraestructura pública o fortalecer los servicios esenciales.

En ese marco, el dirigente sindical aseguró que durante la actual administración no se observaron avances en materia de construcción de escuelas, hospitales o infraestructura vial que permitan identificar el destino de los recursos obtenidos mediante el ajuste fiscal.

El titular de ATE también dirigió sus críticas hacia la estructura política del Gobierno. En ese sentido, afirmó que, si el objetivo oficial es profundizar el ahorro, deberían revisarse los cargos jerárquicos incorporados durante la gestión y reducirse los puestos políticos que, según denunció, perciben elevados salarios dentro de la administración nacional.

Las declaraciones del sindicalista incluyeron además cuestionamientos a la política económica impulsada por el presidente Javier Milei y a la orientación general del programa de ajuste. Aguiar vinculó la reducción del gasto público con los compromisos asumidos por el país ante el Fondo Monetario Internacional y sostuvo que el costo de las medidas recae principalmente sobre los trabajadores estatales y los sectores de menores ingresos.

El enfrentamiento se produce en un contexto de permanentes tensiones entre el Gobierno y los gremios del sector público, que desde el inicio de la gestión vienen cuestionando las políticas de racionalización del Estado, la reducción de organismos, los recortes presupuestarios y las desvinculaciones de personal impulsadas por el Poder Ejecutivo.

Por su parte, desde el oficialismo sostienen que la disminución del gasto constituye uno de los pilares centrales del programa económico y defienden las medidas adoptadas como herramientas necesarias para alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas, reducir la inflación y estabilizar la economía.

En reiteradas oportunidades, Sturzenegger defendió la estrategia de desregulación y reorganización administrativa, argumentando que la eliminación de estructuras consideradas innecesarias permite mejorar la eficiencia estatal y disminuir la presión tributaria sobre el sector privado.

Las diferencias entre ambas posiciones reflejan dos visiones contrapuestas acerca del rol del Estado. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de reducir el tamaño de la administración pública para garantizar el equilibrio fiscal, los sindicatos sostienen que los recortes afectan la capacidad de prestación de servicios y deterioran las condiciones laborales de miles de empleados públicos.

El nuevo cruce entre Aguiar y Sturzenegger vuelve a poner de manifiesto un conflicto que atraviesa buena parte de la gestión nacional. La discusión ya no se limita únicamente a las cifras del ajuste o al ahorro anunciado por el Ejecutivo, sino que también involucra el debate sobre las prioridades del gasto público, la asignación de los recursos y el modelo de Estado que impulsa la actual administración.

Con ese escenario de fondo, el enfrentamiento entre el Gobierno y los gremios estatales promete seguir ocupando un lugar central en la agenda política, en momentos en que el oficialismo busca consolidar su programa económico mientras las organizaciones sindicales mantienen sus cuestionamientos a las políticas de reducción del gasto.