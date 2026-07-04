Pullaro busca convertir un adelanto de coparticipación en compensación por deudas de la Nación con Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, analiza una estrategia para que el adelanto de coparticipación federal autorizado por el Gobierno nacional, por un monto de hasta 400.000 millones de pesos, sea utilizado como parte de un mecanismo de compensación por las deudas que la Nación mantiene con la provincia.

La propuesta apunta principalmente a cubrir los fondos que el Estado nacional adeuda por el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe, una obligación establecida en distintos acuerdos fiscales y que, según el gobierno provincial, no se viene cumpliendo en su totalidad.

El ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares, confirmó que la provincia evalúa incorporar ese adelanto financiero al esquema de compensación de deudas que la administración nacional implementó con otras jurisdicciones. De prosperar la iniciativa, Santa Fe buscaría que los fondos recibidos no sean descontados posteriormente de la coparticipación, transformando ese anticipo en un recurso de carácter definitivo.

Actualmente, los adelantos de coparticipación funcionan como una asistencia financiera de corto plazo que luego debe ser reintegrada mediante descuentos automáticos durante el mismo ejercicio fiscal. La intención del Ejecutivo provincial es modificar ese esquema a través de una negociación con la Nación.

El principal reclamo económico de Santa Fe está vinculado al financiamiento del déficit previsional. De acuerdo con estimaciones oficiales, durante 2025 el aporte nacional para la Caja de Jubilaciones debería alcanzar aproximadamente los 311.900 millones de pesos, una cifra cercana al monto del adelanto autorizado.

Los registros provinciales también indican que, hasta mayo de 2026, la deuda acumulada por este concepto superaba los 106.500 millones de pesos. Ese mismo mes debía comenzar el pago de cuotas mensuales acordadas entre la provincia y el Gobierno nacional como parte de un convenio firmado en abril, aunque el cumplimiento de ese compromiso continúa siendo motivo de seguimiento por parte de las autoridades santafesinas.

Además del déficit previsional, el Ejecutivo provincial mantiene otros reclamos económicos frente a la Nación. Entre ellos figura el reintegro de los gastos que Santa Fe afrontó durante años por el alojamiento de detenidos por delitos federales en cárceles provinciales, antes de la puesta en funcionamiento de la penitenciaría federal de Coronda.

Otro de los puntos incluidos en la agenda de negociación corresponde a las compensaciones previstas en distintos pactos fiscales firmados entre la Nación y las provincias, cuyos compromisos, según sostienen desde la Casa Gris, aún presentan obligaciones pendientes.

Con esta estrategia, el gobierno de Pullaro busca reducir el impacto financiero que representan las deudas nacionales sobre las cuentas provinciales y fortalecer la disponibilidad de recursos para afrontar compromisos vinculados al sistema previsional y otros servicios esenciales.