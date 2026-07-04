La oposición exige a Diego Santilli cumplir el fallo de la Corte sobre el financiamiento universitario

Diego Santilli recibió su primer reclamo político tras asumir como jefe de Gabinete.

La oposición exige que el Gobierno cumpla el fallo de la Corte sobre el presupuesto universitario.

Legisladores sostienen que el financiamiento fue aprobado en reiteradas oportunidades por el Congreso.

El oficialismo analiza obtener los recursos mediante cambios en el régimen de subsidios de zona fría.

El proyecto enfrenta mayores dificultades para conseguir respaldo en el Senado.

La definición sobre el financiamiento universitario dependerá del avance de las negociaciones parlamentarias en las próximas semanas.

A pocas horas de haber asumido como jefe de Gabinete, Diego Santilli ya enfrenta su primer desafío político en el Congreso. Legisladores de la oposición reclamaron que el Gobierno nacional dé cumplimiento al fallo de la Corte Suprema de Justicia vinculado al financiamiento de las universidades nacionales y concrete las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar el funcionamiento del sistema de educación superior.

El planteo fue impulsado principalmente desde la Cámara de Diputados, donde referentes opositores sostienen que la administración nacional mantiene una deuda con las casas de estudio al no ejecutar las partidas contempladas en distintas normas aprobadas por el Poder Legislativo. Según remarcan, el reclamo ya había sido dirigido al anterior jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien durante su gestión rechazó reiteradamente avanzar con las modificaciones presupuestarias exigidas por la oposición.

Uno de los primeros dirigentes en pronunciarse fue el presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, quien sostuvo que el nuevo funcionario deberá garantizar el cumplimiento de la decisión judicial y realizar las adecuaciones necesarias para asegurar los recursos destinados a las universidades nacionales.

Desde la oposición recuerdan que el financiamiento universitario fue respaldado en reiteradas oportunidades por el Congreso. Señalan que la cuestión obtuvo aprobación en dos votaciones de la Cámara de Diputados, otras dos en el Senado y volvió a ser incorporada posteriormente en el Presupuesto Nacional correspondiente al ejercicio 2026. Bajo ese argumento, consideran que el Poder Ejecutivo no sólo debe respetar la decisión de la Corte, sino también cumplir con la voluntad expresada por el Parlamento.

El reclamo llegó mientras Santilli comenzaba su agenda institucional como jefe de Gabinete, incluyendo reuniones con legisladores oficialistas y representantes de bloques aliados para coordinar la estrategia parlamentaria del Gobierno en los próximos meses.

En paralelo, dentro del Congreso comenzó a instalarse otra discusión vinculada con el origen de los recursos necesarios para atender el financiamiento universitario. Según trascendió en distintos ámbitos legislativos, el oficialismo analiza obtener alrededor de 500.000 millones de pesos mediante modificaciones al régimen de subsidios conocido como "zona fría", iniciativa que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.

La propuesta contempla una reducción de beneficios en determinadas localidades y cambios en el esquema de subsidios aplicados al consumo de gas natural, con el objetivo de liberar recursos que luego serían destinados a otras partidas presupuestarias, entre ellas las correspondientes a las universidades nacionales.

Sin embargo, esa alternativa encuentra fuertes obstáculos políticos en el Senado. Distintos legisladores advierten que el escenario es mucho más complejo que el registrado en Diputados, donde el proyecto consiguió avanzar con 132 votos afirmativos, frente a 105 negativos y cuatro abstenciones.

Fuentes parlamentarias reconocen que varios gobernadores que respaldaron la iniciativa en la Cámara Baja hoy mantienen una posición diferente a través de los representantes de sus provincias en el Senado. A ello se suma la postura de algunos integrantes del radicalismo que ya anticiparon su rechazo a la propuesta, lo que pone en duda la posibilidad de reunir la mayoría necesaria para convertirla en ley.

Entre los casos mencionados aparece el del senador Maximiliano Abad, representante de la provincia de Buenos Aires, quien manifestó reparos respecto del proyecto. La discusión también adquiere una dimensión regional, ya que algunas de las localidades que podrían perder el beneficio del régimen de zona fría atraviesan condiciones climáticas que justificaron originalmente la implementación del subsidio.

En este contexto, el Gobierno enfrenta un doble desafío. Por un lado, deberá responder a la presión política y judicial para garantizar el financiamiento de las universidades nacionales. Por otro, necesita definir una fuente de recursos que cuente con respaldo parlamentario suficiente para avanzar sin abrir un nuevo frente de conflicto con las provincias y los bloques dialoguistas.

Mientras tanto, en el Senado predomina la expectativa de que el proyecto sobre los subsidios al gas no sea tratado antes de septiembre, una demora que podría postergar también cualquier definición sobre el esquema de financiamiento que el Ejecutivo pretende utilizar para cumplir con las obligaciones presupuestarias reclamadas por la oposición.