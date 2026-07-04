Tagliaferri acusó a Jorge Macri de alejarse de la identidad histórica del PRO y acercarse a La Libertad Avanza

Tagliaferri sostuvo que Jorge Macri se alejó de la identidad histórica del PRO.

La legisladora afirmó que el jefe de Gobierno busca representar el modelo de La Libertad Avanza.

Reivindicó el perfil de gestión desarrollado durante las administraciones de Horacio Rodríguez Larreta.

También defendió un Estado con presencia activa en los servicios públicos y la urbanización de los barrios.

Cuestionó cualquier diferenciación entre vecinos según el lugar donde viven.

Las declaraciones profundizan la interna dentro del PRO de cara al escenario electoral de 2027.

La legisladora porteña Guadalupe Tagliaferri profundizó sus diferencias con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, al sostener que su conducción política se ha distanciado de los principios que históricamente identificaron al PRO en el distrito y que, en cambio, se encuentra cada vez más alineada con el modelo impulsado por La Libertad Avanza.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente reconfiguración del escenario político porteño y anticipan la disputa que comenzará a tomar forma con vistas a las elecciones de 2027, donde distintos sectores ya empiezan a definir posicionamientos y estrategias.

Tagliaferri, integrante del espacio Volvamos Buenos Aires que lidera Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que Jorge Macri dejó de representar la tradición política que el PRO consolidó durante casi dos décadas al frente de la administración porteña y aseguró que actualmente busca identificarse con el proyecto político del oficialismo nacional.

Según la legisladora, el cambio no responde únicamente a una estrategia electoral, sino que implica una modificación de la identidad política que caracterizó a las gestiones anteriores en la Ciudad.

En ese sentido, sostuvo que el actual jefe de Gobierno procura convertirse en el referente porteño de La Libertad Avanza y que ese posicionamiento lo aleja de la concepción de gestión que impulsaron las administraciones encabezadas por Horacio Rodríguez Larreta y la coalición Juntos por el Cambio.

Para Tagliaferri, esa transformación supone un quiebre respecto del perfil político que distinguió al PRO desde su llegada al gobierno porteño. En su análisis, quien modificó las banderas históricas del espacio fue Jorge Macri y no los dirigentes que hoy integran el sector liderado por Rodríguez Larreta.

Las diferencias también quedaron expuestas al abordar el rol que debe desempeñar el Estado en la administración de la Ciudad. La legisladora reivindicó una presencia activa del sector público en la prestación de servicios esenciales y en las políticas de integración urbana, dos aspectos que consideró centrales dentro del modelo de gestión desarrollado durante los últimos años.

En particular, destacó la importancia de garantizar políticas públicas destinadas a mejorar la infraestructura de los barrios populares, al tiempo que sostuvo que la calidad de los servicios urbanos debe alcanzar por igual a todas las zonas de la Ciudad, sin distinciones entre sectores.

Desde esa perspectiva, recordó que las administraciones anteriores impulsaban una visión basada en la igualdad de derechos para todos los vecinos, tanto en materia de urbanización como en la prestación de servicios básicos, entre ellos la recolección de residuos.

Tagliaferri también cuestionó algunas expresiones vinculadas al debate sobre los límites de la Ciudad y rechazó cualquier planteo que implique establecer diferencias entre ciudadanos según el lugar donde residen. En esa línea, manifestó su desacuerdo con discursos que promuevan divisiones territoriales o sociales entre distintos sectores de la población.

Sus declaraciones reflejan la creciente distancia política entre el espacio que encabeza Rodríguez Larreta y el sector liderado por Jorge Macri, una diferencia que comenzó a profundizarse tras los cambios registrados en el escenario político nacional y el acercamiento institucional entre el PRO y el Gobierno de Javier Milei.

El debate también pone de manifiesto las distintas miradas existentes dentro del partido sobre el futuro de la fuerza en la Ciudad de Buenos Aires. Mientras algunos dirigentes consideran conveniente fortalecer la cooperación con La Libertad Avanza, otros sostienen que el PRO debe preservar el perfil político que desarrolló durante sus años de gestión.

En ese marco, el posicionamiento de Tagliaferri vuelve a exhibir las tensiones internas que atraviesan al partido y anticipa que la discusión sobre la identidad política del espacio ocupará un lugar central en la construcción de las candidaturas para los próximos años.

Con la mirada puesta en 2027, las diferencias entre ambos sectores parecen profundizarse y abren un nuevo capítulo en la disputa por el liderazgo del espacio político que gobernó la Ciudad durante las últimas dos décadas.