Alerta en Santa Fe: las pymes advierten por una crisis financiera que amenaza al empleo y la producción

Las pequeñas y medianas empresas de Santa Fe encendieron una fuerte señal de alarma sobre la situación económica que atraviesa el sector. Al presentar su balance del primer semestre de 2026, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme) sostuvo que el entramado productivo provincial enfrenta un escenario de "asfixia productiva" marcado por el deterioro del financiamiento, el crecimiento del endeudamiento y la caída del consumo interno.

Desde la entidad señalaron que las dificultades ya afectan de manera directa a la industria manufacturera y al comercio minorista, sectores que dependen principalmente de la demanda del mercado interno.

En su diagnóstico, Apyme describió la existencia de un modelo económico con comportamientos muy diferentes según la actividad. Mientras las empresas vinculadas a la exportación agroindustrial mantienen un desempeño positivo, las industrias y comercios orientados al consumo local continúan atravesando una recesión que, según la entidad, acumula una caída cercana al 13%.

Además, advirtieron que el crédito dejó de cumplir su función como herramienta para invertir y expandir la producción, convirtiéndose en muchos casos en un recurso destinado únicamente a afrontar deudas corrientes y sostener la actividad diaria.

Aumenta la morosidad

El informe también reflejó un fuerte deterioro de los indicadores financieros.

Según el relevamiento, el índice de morosidad del sector privado registró su decimonoveno mes consecutivo de crecimiento, alcanzando una tasa de incumplimiento del 7,7%.

En el caso de las familias, la situación aparece aún más delicada. La mora en el pago de obligaciones financieras llegó al 12,7%, un nivel que, según la entidad, refleja la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades para afrontar los gastos cotidianos.

El panorama también resulta preocupante en el sistema de financiamiento digital. Las plataformas fintech registran una morosidad del 32,2%, mientras que millones de personas quedaron excluidas del acceso al crédito y a distintas herramientas de financiamiento debido a sus antecedentes de incumplimiento.

Riesgo para el empleo

Desde Apyme sostienen que numerosas empresas están utilizando sus últimos recursos para mantener en funcionamiento sus actividades, agotando ahorros y reduciendo márgenes de rentabilidad con el objetivo de preservar sus plantillas de trabajadores.

A diferencia de las grandes compañías exportadoras, remarcaron que las pequeñas y medianas empresas dependen casi exclusivamente del nivel de consumo de las familias y de la recuperación del mercado interno.

Frente a este escenario, la entidad reclamó la implementación de políticas específicas que permitan aliviar la carga financiera del sector, facilitar el acceso al crédito productivo y reducir la presión fiscal sobre las empresas.

Los empresarios advirtieron que, si no se adoptan medidas durante los próximos meses, el deterioro podría traducirse en mayores dificultades para sostener el empleo registrado y provocar consecuencias de largo plazo sobre el entramado productivo de la provincia.