Los Pumas debutan en el Nations Championship ante Escocia

Los Pumas comenzarán este sábado su participación en el Nations Championship 2026, el nuevo torneo organizado por World Rugby, con un exigente debut frente a Escocia. El encuentro se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba desde las 16:10, con transmisión en vivo por ESPN 2 y Disney+ Premium.

El seleccionado dirigido por Felipe Contepomi afrontará el estreno con una noticia especial: Matías Alemanno alcanzará los 100 partidos con la camiseta de Los Pumas, convirtiéndose en el quinto jugador en la historia del equipo en llegar a esa marca. Además, Faustino Sánchez Valarolo disputará apenas su segundo test match con el seleccionado argentino.

Del lado escocés, la principal novedad pasa por la ausencia de Finn Russell, quien quedó descartado por lesión. Su lugar como apertura será ocupado por Tom Jordan, mientras que Gregor Hiddleston esperará su oportunidad desde el banco de suplentes.

Formaciones confirmadas

Los Pumas: Mayco Vivas; Julián Montoya (capitán); Pedro Delgado; Guido Petti; Matías Alemanno; Pablo Matera; Santiago Grondona; Joaquín Oviedo; Gonzalo García; Tomás Albornoz; Mateo Carreras; Faustino Sánchez Valarolo; Lucio Cinti; Rodrigo Isgró y Santiago Carreras.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Tomás Rapetti, Franco Molina, Joaquín Moro, Agustín Moyano, Matías Moroni y Bautista Delguy.

Escocia: Pierre Schoeman; Ewan Ashman; Elliot Millar Mills; Jonny Gray; Scott Cummings; Matt Fagerson; Rory Darge; Jack Dempsey; Ben White; Tom Jordan; Jamie Dobie; Sione Tuipulotu (capitán); Rory Hutchinson; Kyle Steyn y Kyle Rowe.

Suplentes: Gregor Hiddleston, Rory Sutherland, Zander Fagerson, Alex Samuel, Gregor Brown, George Horne, Fergus Burke y Darcy Graham.

Cómo será el Nations Championship

El Nations Championship hace su estreno oficial en 2026 y reúne a las principales potencias del rugby internacional. Participan doce seleccionados: Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Escocia, Inglaterra, Francia, Gales, Irlanda, Italia, Fiji y Japón.

El formato establece que cada equipo dispute seis partidos, tres como local y tres como visitante, enfrentando exclusivamente a rivales del hemisferio opuesto. El campeonato culminará con una jornada de finales en el Allianz Stadium de Londres, donde los mejores de cada hemisferio definirán al campeón.

El certamen, impulsado por el Seis Naciones y SANZAAR, busca darle mayor jerarquía y continuidad al calendario internacional, garantizando cruces frecuentes entre las principales selecciones del mundo.

El calendario de Los Pumas

Tras el debut ante Escocia, el seleccionado argentino continuará su participación con el siguiente cronograma: