Colombia venció a Ghana y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026

El Mundial 2026 sigue entregando emociones y este sábado quedaron definidos los últimos clasificados a los octavos de final. En un duelo muy disputado, Colombia venció 1-0 a Ghana y selló su boleto a la próxima instancia gracias a un gol de Jhon Arias en el primer tiempo.

El encuentro comenzó con mucha intensidad. Ghana avisó rápidamente con una llegada de Thomas Partey, mientras que Colombia sufrió un contratiempo apenas a los siete minutos, cuando Jhon Córdoba debió abandonar el campo por una molestia en el aductor, lo que obligó al ingreso anticipado de Luis Suárez.

Pese a esa baja, el conjunto cafetero encontró rápidamente la ventaja. A los 13 minutos, Daniel Muñoz desbordó por la derecha y envió un preciso centro para Jhon Arias, que definió con gran categoría junto al palo izquierdo del arquero Lawrence Ati Zigi para establecer el único tanto del partido.

Con el marcador a su favor, Colombia apostó al orden defensivo y resistió los intentos de reacción del seleccionado africano. Ghana generó peligro a través de Antoine Semenyo e Iñaki Williams, aunque se encontró con una defensa colombiana muy firme que respondió en los momentos más comprometidos.

En el tramo final, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo sostuvo la ventaja con autoridad, apoyado en el trabajo del mediocampo y la solidez de su última línea. Con este triunfo, Colombia avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde se medirá con Suiza en busca de un lugar entre los ocho mejores del certamen.