Qué decisión tomó la familia de Cinzia, la participante de Gran Hermano, tras el terremoto en Venezuela

En medio de los devastadores terremotos que afectaron a Venezuela y generaron muestras de solidaridad en distintos países del mundo, la familia de Cinzia Francischiello, participante de Gran Hermano: Generación Dorada, decidió modificar su accionar en redes sociales como gesto de respeto ante la emergencia humanitaria.

La determinación fue comunicada a través de las cuentas vinculadas a la participante por su pareja, Dylan Gissi, futbolista de Nueva Chicago, quien explicó que la decisión busca acompañar el difícil momento que atraviesa el país.

Suspensión de la actividad en redes vinculadas al reality

Según informó Gissi, la familia resolvió pausar cualquier tipo de publicación o campaña relacionada con la participación de Cinzia en el reality mientras continúe la situación de crisis en Venezuela.

“Dada la situación que está atravesando Venezuela y tantas personas que hoy están sufriendo, por respeto, empatía y amor hacia quienes están pasando por momentos difíciles, decidimos no hacer publicaciones ni campañas en redes relacionadas con GH en este momento”, expresó el futbolista.

El deportista asumió además la responsabilidad de hacer pública la decisión desde la cuenta de la participante, destacando el carácter solidario de la medida.

“Hay momentos en los que corresponde priorizar”

Tanto la familia como la pareja de Cinzia remarcaron que la participante continúa dentro del aislamiento del reality, pero que la situación externa amerita otro tipo de prioridades.

“Cinzia está dentro de un juego, pero afuera hay una realidad mucho más grande que nos atraviesa. Creemos que hay momentos en los que corresponde priorizar la solidaridad y el respeto”, señaló Gissi.

Al mismo tiempo, agradecieron el acompañamiento del público y remarcaron que el apoyo hacia la jugadora continúa siendo valorado, aunque sin campañas activas en redes.

Un gesto de acompañamiento en medio de la tragedia

Desde las cuentas vinculadas a la participante también se compartieron contenidos informativos sobre la situación en Venezuela y herramientas para colaborar con la asistencia humanitaria, incluyendo guías de donaciones difundidas por referentes venezolanos.

La decisión de la familia de Cinzia se enmarca en un contexto de profunda crisis en el país caribeño, donde los terremotos registrados recientemente provocaron miles de víctimas y una fuerte emergencia sanitaria, con amplios operativos de rescate en curso.

En este escenario, el entorno de la participante optó por suspender la exposición mediática vinculada al reality y priorizar un mensaje de acompañamiento y respeto hacia las víctimas.