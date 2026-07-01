Policías detenidos por presunto saqueo en plena tragedia: el escándalo sacude a Venezuela

Cuatro efectivos policiales fueron detenidos en Venezuela tras ser acusados de apropiarse de dinero y otros bienes de valor encontrados entre los escombros de edificios derrumbados en el estado de La Guaira, la zona más afectada por los terremotos que golpearon al país la semana pasada.

Los agentes pertenecían al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y, además de ser arrestados, fueron separados de la fuerza. Las autoridades informaron que deberán responder ante la Justicia por los hechos que se les imputan.

El director del organismo, Douglas Rico, sostuvo que los funcionarios incumplieron sus obligaciones al aprovechar el contexto de emergencia para quedarse con objetos de valor hallados durante las tareas de rescate. Según explicó, la conducta de los policías contradice la misión de asistencia y protección que debían cumplir en la zona del desastre.

La polémica tomó aún más fuerza luego de que en redes sociales se difundiera un video en el que vecinos increpan a uno de los agentes, a quien acusan de haber escondido dólares en efectivo encontrados entre los escombros. En las imágenes también se observa cómo algunas personas rompen los billetes mientras expresan su indignación.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, calificó el episodio como un acto "indecente e inmoral" y aseguró que los responsables serán juzgados con todo el peso de la ley. Además, remarcó que el Gobierno no tolerará abusos cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad, especialmente en medio de una catástrofe humanitaria.

Desde la oposición también hubo fuertes cuestionamientos. El partido Primero Justicia denunció que algunos funcionarios aprovecharon la tragedia para obtener beneficios personales, en lugar de concentrarse en asistir a las víctimas y resguardar sus pertenencias.

Mientras tanto, continúa el operativo de rescate en las zonas devastadas por el doble terremoto. El balance oficial difundido hasta este martes señala que ya se registran 1.943 personas fallecidas y 10.571 heridas.

Miles de rescatistas venezolanos trabajan junto a equipos especializados llegados desde más de 30 países. Aunque con el paso de los días disminuyen las probabilidades de encontrar sobrevivientes, en las últimas horas un niño de tres años fue rescatado con vida gracias a la intervención de un grupo de socorristas provenientes de Jordania, un hecho que renovó la esperanza entre familiares de personas que permanecen desaparecidas.

En paralelo, organismos internacionales advirtieron que la magnitud de la tragedia podría ser mayor a la informada oficialmente. El coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla del Tindaro, señaló que las estimaciones indican un escenario más grave y confirmó que, en coordinación con las autoridades, se avanza en la adquisición de 10.000 bolsas para cadáveres ante la dimensión de la emergencia.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que en las localidades de Caraballeda y Catia La Mar, las dos más afectadas por los sismos, había cerca de 30.000 personas al momento del desastre. De ese total, 19.861 lograron escapar por sus propios medios o fueron rescatadas con vida, mientras continúan las tareas para localizar al resto de los desaparecidos.