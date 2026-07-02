Aseguran que la China Suárez se separó de Icardi en medio del escándalo con Ekaterina Ojeda

La relación entre la China Suárez y Mauro Icardi habría atravesado una fuerte crisis en los últimos días. Según reveló Yanina Latorre, la actriz decidió abandonar la casa que compartía con el futbolista luego de una discusión vinculada al escándalo con Ekaterina Ojeda y, por el momento, ya no convivirían.

La información fue dada a conocer en SQP (América), donde la panelista aseguró que la separación se produjo hace apenas unos días. "Hace cuatro días, ella dejó la casa. No se llevó toda su ropa, solo un bolso, a sus dos hijos menores y un perro, y se instaló en la vivienda que compró el año pasado en el barrio San Jorge", contó.

Además, Latorre afirmó que la actriz continúa allí junto a sus hijos y lleva una vida tranquila. "Está sola, pasea por el barrio, saca al perro, almuerza en el house y mantiene un muy buen vínculo con los vecinos", detalló.

El motivo de la crisis entre la China Suárez y Mauro Icardi

De acuerdo con la periodista, el conflicto habría comenzado por una serie de mensajes relacionados con Ekaterina Ojeda, la joven que fue vinculada con Icardi tras un episodio ocurrido en un boliche de la Costanera.

"La discusión tiene nombre y apellido: Eka. La China encontró mensajes de Mauro con una tercera persona hablando sobre ella. En esos chats él le pedía que los pusiera en contacto", explicó Latorre.

La panelista agregó que esa persona finalmente habría facilitado el contacto entre ambos, lo que agravó la situación.

Qué habría descubierto la actriz

Siempre según la versión de Yanina Latorre, Icardi negó inicialmente cualquier tipo de vínculo con la joven y aseguró que todo respondía a una búsqueda de exposición mediática.

"Él le decía que la chica quería fama y cámaras, pero después la China encontró los mensajes. Ahí decidió irse", sostuvo.

Por último, la periodista aseguró que el delantero intentó revertir la situación y fue a buscarla, aunque hasta el momento no habría logrado convencerla de regresar. "Me dijeron que Mauro está muy triste y que ella, por ahora, no tiene intención de volver", concluyó.