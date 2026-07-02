Aseguran que la China Suárez se separó de Icardi en medio del escándalo con Ekaterina Ojeda

Aseguran que la China Suárez se separó de Icardi en medio del escándalo con Ekaterina OjedaESPECTÁCULOAna COHEN
ÚLTIMAS NOTICIAS
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Frade lanzó un duro mensaje contra Karina Milei y Javier Milei y generó una nueva polémica en redes sociales
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Villarruel recibió a Sobrero en el Senado para escuchar sus planteos sobre el sistema ferroviario
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Te puede interesar
Lo más visto
Los patentamientos de autos 0 km muestran una desaceleración y el avance de las marcas chinas redefine el mercado
Agencia de Noticias del InteriorECONOMÍA
Adriana Serquis cuestionó los despidos en la CNEA y advirtió sobre su impacto en el desarrollo del sector nuclear
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Las ventas de electrodomésticos muestran una recuperación dispar con impulso de televisores y línea blanca
Agencia de Noticias del InteriorECONOMÍA
La CGT expresó expectativas por la llegada de Diego Santilli y apuesta a reabrir el diálogo con el Gobierno
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Adorni renunció al directorio de YPF y completó su salida del Gobierno de Javier Milei
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA