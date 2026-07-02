Las ventas de electrodomésticos muestran una recuperación dispar con impulso de televisores y línea blanca

Las ventas de electrodomésticos retrocedieron un 3% interanual entre enero y mayo de 2026.

La línea blanca y los pequeños electrodomésticos crecieron un 7% en unidades vendidas.

Los televisores aumentaron un 27% impulsados por la demanda previa al Mundial.

Los smartphones continuaron liderando las ventas, aunque registraron una caída del 27% en volumen.

El comercio electrónico elevó su participación hasta representar el 58% de las ventas del sector.

Durante el Hot Sale, las operaciones online alcanzaron el 61% del total comercializado.

El mercado argentino de electrodomésticos continúa transitando un proceso de recuperación con resultados heterogéneos entre los distintos segmentos. Si bien las ventas medidas en unidades registraron una caída interanual del 3% entre enero y mayo de 2026, algunas categorías lograron exhibir un crecimiento significativo y contribuyeron a moderar la baja general del sector.

Los datos surgen de un relevamiento elaborado por NielsenIQ, que además refleja una desaceleración en el ritmo de la contracción durante mayo. En ese mes, las ventas retrocedieron un 2% respecto del mismo período del año anterior, un resultado más favorable que el observado en los primeros meses del año y que estuvo impulsado por promociones comerciales y por el adelantamiento de compras asociado a la expectativa generada por el próximo Mundial de fútbol.

El informe muestra que el desempeño del mercado fue muy diferente según cada rubro. Mientras los segmentos de telecomunicaciones y climatización registraron las caídas más pronunciadas, otros lograron revertir la tendencia.

Entre los principales ganadores aparece la línea blanca, integrada por productos como heladeras, lavarropas y cocinas, que registró un crecimiento del 7% en cantidad de unidades vendidas. Un comportamiento similar exhibieron los pequeños electrodomésticos, que también mostraron un incremento del 7%, impulsados por una demanda más sostenida de productos para el hogar.

Por su parte, la electrónica de consumo también presentó resultados positivos. Las ventas de este segmento crecieron un 3% en unidades, aunque el incremento fue considerablemente mayor cuando se analiza la facturación. La explicación radica en la mayor participación de productos de alto valor, especialmente televisores de gran tamaño, cuya demanda se fortaleció durante los últimos meses.

El interés de los consumidores se concentró particularmente en equipos superiores a las 55 pulgadas, una tendencia que el sector vincula con la cercanía del Mundial y con la búsqueda de dispositivos de mayor calidad para el entretenimiento doméstico.

El segmento de informática también logró mantenerse en terreno positivo, aunque con un crecimiento más moderado del 1%, mostrando una evolución estable dentro de un contexto de consumo aún desafiante.

El relevamiento también pone de manifiesto una fuerte concentración de las ventas en un número reducido de categorías. Los diez productos con mayor volumen comercializado representan más de la mitad de las unidades vendidas en el mercado.

Los teléfonos inteligentes continúan encabezando ese ranking con una participación del 13% del total de las ventas. Sin embargo, fueron una de las categorías que registró la mayor retracción, con una caída interanual del 27% en unidades.

En segundo lugar se ubicaron los televisores, que representan el 7% del mercado y mostraron uno de los mejores desempeños del período, con un crecimiento del 27% respecto del año anterior. Los auriculares completaron el podio con una participación similar, aunque registraron una disminución del 16% en el volumen comercializado.

Cuando se analiza la facturación, la concentración resulta todavía más marcada. Las diez categorías principales explican más de las tres cuartas partes del valor total del mercado. Los smartphones continúan liderando los ingresos generados por las ventas, seguidos por los televisores y, posteriormente, por productos de línea blanca como heladeras y lavarropas, además de equipos de aire acondicionado, notebooks, cocinas, ventiladores, consolas y sistemas para agua caliente.

Otro de los aspectos destacados del informe es el crecimiento sostenido del comercio electrónico. Entre enero y mayo de este año, el canal online incrementó su participación hasta representar el 58% de las ventas en unidades, frente al 55% registrado durante el mismo período de 2025.

Durante mayo, favorecido por el desarrollo del Hot Sale, el comercio electrónico alcanzó incluso el 61% del total de las operaciones, consolidándose como el principal canal de comercialización para electrodomésticos y productos tecnológicos.

Los especialistas del sector consideran que, si bien el mercado todavía enfrenta dificultades para recuperar plenamente los niveles de volumen, la evolución de determinadas categorías y la consolidación de las ventas digitales muestran señales de una recuperación gradual que podría fortalecerse si mejora el consumo durante la segunda mitad del año.