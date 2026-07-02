Vanina Biasi presentó un proyecto de repudio contra Clara Muzzio por sus críticas a la Educación Sexual Integral

Vanina Biasi presentó un proyecto de repudio contra Clara Muzzio por sus declaraciones sobre la Educación Sexual Integral.

La legisladora sostuvo que las expresiones de la vicejefa promueven un discurso discriminatorio desde el Estado.

La iniciativa reivindica una Educación Sexual Integral con contenidos científicos y laicos.

El proyecto propone reforzar la implementación de la ESI en todos los niveles educativos de la Ciudad.

También plantea garantizar recursos específicos y fortalecer el acceso a los derechos sexuales y reproductivos.

La discusión volverá a instalarse en la Legislatura porteña tras la presentación del proyecto.

La legisladora porteña Vanina Biasi, integrante del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, impulsó un proyecto de repudio en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tras las declaraciones de la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, quien calificó al programa de Educación Sexual Integral (ESI) como un "rotundo fracaso" y sostuvo que esa política educativa "destruyó la cabeza de los niños". La iniciativa abre un nuevo capítulo en el debate sobre la implementación de la ESI y el alcance de las políticas públicas vinculadas con los derechos de las infancias y las diversidades.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Biasi cuestionó con dureza las afirmaciones de la vicejefa porteña y sostuvo que sus declaraciones trascienden el plano de una opinión personal debido al cargo institucional que ocupa dentro del Gobierno de la Ciudad.

Según expresó la legisladora, las manifestaciones de Muzzio representan un cuestionamiento a derechos que se encuentran contemplados en la legislación vigente y, además, contradicen consensos científicos en materia de educación sexual, identidad de género y diversidad.

En ese contexto, Biasi afirmó que cuando una autoridad pública se pronuncia en esos términos puede favorecer prácticas discriminatorias desde el propio Estado, al considerar que sus palabras tienen un impacto institucional sobre la sociedad.

Como respuesta a esa situación, la legisladora presentó un proyecto de declaración de repudio en la Legislatura porteña. La iniciativa expresa el rechazo a las declaraciones atribuidas a la vicejefa de Gobierno y reivindica la continuidad de una Educación Sexual Integral con contenidos científicos, laicos y orientados a la promoción de derechos.

Entre los fundamentos del proyecto, Biasi sostiene que la ESI constituye una herramienta relevante para la prevención de situaciones de abuso, embarazos no intencionales y enfermedades de transmisión sexual. Asimismo, considera que cumple un papel importante en la construcción de ámbitos educativos libres de violencia, discriminación y prejuicios.

El texto también plantea que las expresiones de la funcionaria estigmatizan las identidades de género y la diversidad sexual, al tiempo que cuestionan políticas públicas respaldadas por el marco normativo vigente. Según la iniciativa, ese tipo de afirmaciones puede generar un escenario de vulneración de derechos para distintos sectores de la población.

Además del repudio, el proyecto propone fortalecer la implementación de la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos de la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, plantea la necesidad de garantizar contenidos basados en evidencia científica, asegurar recursos presupuestarios específicos para su desarrollo y promover el acceso a los derechos sexuales y reproductivos dentro del sistema de salud porteño.

La iniciativa incorpora también fundamentos vinculados con conceptos desarrollados por organismos internacionales especializados. En ese apartado, establece una diferenciación entre sexo biológico e identidad de género y menciona criterios elaborados por instituciones científicas como la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psicología para respaldar el enfoque adoptado.

Asimismo, el proyecto reivindica el valor del juego infantil libre de estereotipos y sostiene que los argumentos expresados por la vicejefa carecen de respaldo empírico suficiente. En ese punto, señala que las posiciones cuestionadas se apartan de aportes provenientes de disciplinas como la psicología evolutiva y las neurociencias.

La controversia se produjo luego de que Muzzio formulara críticas hacia la Educación Sexual Integral, reavivando un debate que desde hace años genera posiciones contrapuestas tanto en el ámbito político como educativo y social.

Con la presentación de este proyecto, el tema volverá a ser discutido en la Legislatura porteña, donde distintos bloques deberán fijar posición sobre las declaraciones de la vicejefa de Gobierno y sobre el alcance de las políticas públicas vinculadas con la Educación Sexual Integral.