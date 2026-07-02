Adrián Ravier recordó su antiguo enfrentamiento con Javier Milei y explicó cómo reconstruyeron su relación

Adrián Ravier recordó que años atrás protagonizó un enfrentamiento público con Javier Milei.

El actual vocero explicó que la relación comenzó a recomponerse a partir de coincidencias académicas e ideológicas.

Ambos retomaron el diálogo luego de intercambiar mensajes sobre la difusión de las ideas liberales.

Las conversaciones derivaron posteriormente en la publicación de un libro escrito en conjunto.

Ravier afirmó que su principal objetivo será comunicar con mayor claridad las políticas del Gobierno.

El funcionario sostuvo que comparte con el Presidente una misma visión sobre la libertad económica y el rol del Estado.

El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, repasó el recorrido que lo llevó desde un enfrentamiento público con Javier Milei en las redes sociales hasta convertirse en uno de sus principales colaboradores dentro del Gobierno nacional. Durante una entrevista radial, el economista recordó que años atrás protagonizó una fuerte discusión con el entonces analista económico, aunque aseguró que aquella diferencia quedó definitivamente superada y dio paso a una relación de trabajo basada en coincidencias ideológicas y académicas.

Ravier explicó que el primer contacto con Milei se produjo en distintos congresos y encuentros vinculados al pensamiento liberal, donde ambos compartían debates sobre economía, filosofía política y las principales corrientes del liberalismo y el libertarianismo. Según relató, esas primeras experiencias permitieron establecer un vínculo profesional que incluso derivó en conversaciones sobre la posibilidad de desarrollar proyectos editoriales en conjunto.

Sin embargo, la relación atravesó un período de tensión en 2018, cuando ambos protagonizaron un intercambio público en redes sociales. El actual vocero recordó que decidió cuestionar el tono utilizado por Milei durante una discusión y que esa intervención generó una respuesta inmediata por parte del hoy Presidente.

De acuerdo con su relato, aquel episodio dio origen a un enfrentamiento que permaneció registrado en las plataformas digitales durante varios años. No obstante, afirmó que nunca representó un obstáculo definitivo para el vínculo personal y profesional entre ambos.

El economista explicó que el acercamiento comenzó tiempo después, cuando observó la creciente difusión que Milei otorgaba en los medios de comunicación a diversos autores representativos de la tradición liberal. Entre ellos mencionó a Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Murray Rothbard, Israel Kirzner, Alberto Benegas Lynch y Jesús Huerta de Soto, referentes cuyas obras también forman parte de su formación académica.

Según contó, ese proceso lo llevó a enviarle un mensaje de reconocimiento al entonces diputado nacional. En aquella comunicación destacó el papel que, a su juicio, Milei estaba desempeñando en la difusión de las ideas de la libertad dentro del debate público argentino. La respuesta que recibió marcó el inicio de una nueva etapa en la relación entre ambos.

Ravier recordó que el actual Presidente respondió con una invitación a dejar atrás las diferencias y concentrarse en objetivos comunes. A partir de ese intercambio retomaron el diálogo y comenzaron a mantener conversaciones periódicas sobre distintas propuestas vinculadas con el desarrollo económico e institucional del país.

Entre los temas que analizaron se encontraban iniciativas relacionadas con la dolarización de la economía, el fortalecimiento del federalismo y otras reformas orientadas a ampliar el funcionamiento de los mercados y reducir la intervención estatal. Con el paso del tiempo, esos intercambios también derivaron en la elaboración de un libro escrito en conjunto.

Ahora, ya incorporado al Gobierno nacional como vocero presidencial, Ravier sostuvo que enfrenta una responsabilidad diferente a la desarrollada durante gran parte de su carrera profesional. Señaló que su trayectoria estuvo siempre vinculada a la docencia universitaria, la investigación y la actividad académica, por lo que considera que su designación representa un desafío de gran relevancia institucional.

En ese contexto, explicó que una de sus principales funciones será mejorar la comunicación de las políticas impulsadas por la administración nacional y contribuir a explicar con mayor claridad los objetivos que persigue el Poder Ejecutivo en materia económica e institucional.

Asimismo, manifestó que comparte con el Presidente una visión común respecto de la importancia de fortalecer la libertad económica, promover una menor participación del Estado en la actividad privada y garantizar el respeto por la propiedad privada como uno de los pilares del desarrollo.

Las declaraciones del nuevo vocero ofrecen además una mirada sobre la evolución de su vínculo con Milei, al mostrar cómo una diferencia pública registrada años atrás dio paso a una relación de cooperación política y profesional dentro del actual Gobierno. Su designación representa uno de los cambios recientes en la estructura del Poder Ejecutivo y forma parte de la nueva etapa iniciada tras la reorganización del gabinete nacional.