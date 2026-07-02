La CGT expresó expectativas por la llegada de Diego Santilli y apuesta a reabrir el diálogo con el Gobierno

Jorge Sola valoró la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete.

El dirigente sindical expresó expectativas por la posibilidad de reconstruir el diálogo entre la CGT y el Gobierno.

La central obrera manifestó su intención de debatir empleo, salarios y poder adquisitivo.

Sola cuestionó aspectos de la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo.

También reclamó incorporar al debate el impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías sobre el empleo.

La CGT insistió en la necesidad de fortalecer el diálogo entre el Gobierno, los empresarios y los representantes de los trabajadores.

El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Jorge Sola, manifestó expectativas ante la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete y consideró que su incorporación al Gobierno nacional puede abrir una nueva etapa en la relación entre la Casa Rosada y la central obrera. El dirigente sindical sostuvo que el perfil político del funcionario podría favorecer la reconstrucción de un canal de diálogo institucional que, según indicó, estuvo prácticamente paralizado durante los últimos meses.

Durante una entrevista, Sola señaló que la CGT mantiene disposición para conversar con la administración del presidente Javier Milei y afirmó que la central sindical considera necesario avanzar en una agenda común para abordar los principales problemas que afectan al mundo del trabajo.

El dirigente recordó que, desde el inicio de la actual gestión, los contactos institucionales con el Gobierno fueron escasos y se desarrollaron únicamente de manera puntual con algunos funcionarios. En ese sentido, mencionó que uno de los pocos interlocutores con los que la CGT mantuvo conversaciones fue el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos.

Sin embargo, sostuvo que la llegada de Santilli modifica el escenario político y expresó su confianza en que el nuevo funcionario pueda impulsar una instancia de diálogo más amplia entre el Poder Ejecutivo y los representantes sindicales.

Según explicó, la intención de la central obrera es avanzar en conversaciones vinculadas con problemáticas que afectan directamente a los trabajadores, entre ellas la pérdida de puestos de empleo formal, la evolución del poder adquisitivo de los salarios y el creciente nivel de endeudamiento de numerosas familias.

Sola remarcó que la disposición al diálogo no depende de las diferencias ideológicas existentes entre el Gobierno y la conducción sindical. Afirmó que la prioridad de la CGT continúa siendo la defensa de los intereses de los trabajadores y consideró que ese objetivo requiere mantener abiertos los canales institucionales con las autoridades nacionales.

Durante la entrevista, el dirigente también formuló cuestionamientos a la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo. En su análisis, sostuvo que la normativa presenta aspectos que continúan siendo debatidos en el ámbito judicial y advirtió que esa situación genera incertidumbre respecto de su aplicación definitiva.

A su entender, la existencia de distintos planteos de inconstitucionalidad sobre algunos artículos de la ley provoca un escenario de inseguridad jurídica tanto para los trabajadores como para las empresas, mientras aguardan las resoluciones de los tribunales competentes.

Además, Sola consideró que la reforma dejó pendiente una discusión más amplia sobre la transformación del mercado laboral. En ese sentido, sostuvo que el debate debería incorporar fenómenos como la expansión de la inteligencia artificial, la automatización de procesos productivos y el impacto de las nuevas tecnologías sobre las modalidades de empleo.

El dirigente sindical planteó que esos cambios están modificando la estructura del mercado de trabajo y que las políticas públicas deberían contemplar esas transformaciones para adaptar la legislación laboral a las nuevas realidades productivas.

Asimismo, expresó preocupación por la evolución del empleo en distintos sectores de la economía. Según señaló, mientras algunas actividades vinculadas a la innovación tecnológica muestran altos niveles de productividad, su capacidad para generar puestos de trabajo resulta limitada en comparación con sectores tradicionales como la industria, la construcción y el comercio.

En ese contexto, sostuvo que la disminución del empleo registrado en esas actividades representa uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente el mercado laboral argentino.

Por ese motivo, insistió en la necesidad de promover ámbitos de diálogo entre el Gobierno, las organizaciones sindicales y el sector empresario para analizar estrategias que permitan impulsar el empleo y atender las dificultades que atraviesan distintos sectores productivos.

Las declaraciones de Sola se producen en el inicio de una nueva etapa política dentro del Gabinete nacional y reflejan la expectativa de la conducción de la CGT respecto de la posibilidad de recomponer el vínculo institucional con el Poder Ejecutivo tras varios meses de escaso contacto entre ambas partes.