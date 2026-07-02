Nicolás Márquez respaldó los cambios en el Gabinete tras la salida de Manuel Adorni

Nicolás Márquez consideró que la salida de Manuel Adorni representa un alivio para el Gobierno.

El escritor sostuvo que la permanencia del ex jefe de Gabinete generó un prolongado desgaste político.

También respaldó la designación de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete.

Márquez elogió la incorporación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial.

Afirmó que el oficialismo buscará recuperar la iniciativa política y mejorar su comunicación.

Las declaraciones se suman a las repercusiones generadas por la reciente reorganización del gabinete nacional.

El escritor y biógrafo del presidente Javier Milei, Nicolás Márquez, se refirió a la salida del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni y consideró que el cambio de funcionarios representa una oportunidad para que el Gobierno recupere la iniciativa política. Durante una entrevista radial, el ensayista sostuvo que la permanencia del ex funcionario se extendió más de lo conveniente y afirmó que esa situación terminó generando un desgaste para la administración nacional.

Márquez calificó la renuncia de Adorni como una decisión positiva para el oficialismo y sostuvo que la crisis política de los últimos meses afectó la capacidad del Gobierno para instalar otros temas de gestión en la agenda pública. A su entender, el episodio ocupó un lugar central en el debate político durante un período prolongado, condicionando la comunicación de las medidas impulsadas por el Poder Ejecutivo.

En ese contexto, el escritor manifestó que el reemplazo del entonces jefe de Gabinete debió concretarse con anterioridad. Según expresó, la continuidad de Adorni prolongó una situación que, desde su perspectiva, ya generaba un costo político para el Gobierno.

Durante la entrevista, Márquez también cuestionó la actitud del ex funcionario frente a las denuncias que motivaron la controversia. Sostuvo que, independientemente de la evaluación judicial de los hechos, la renuncia hubiera permitido reducir el impacto político sobre la administración nacional y evitar que el tema continuara ocupando el centro de la discusión pública.

Asimismo, consideró que las explicaciones brindadas por Adorni durante ese período no lograron desactivar la controversia y, por el contrario, contribuyeron a mantener vigente el debate. En esa línea, señaló que la situación dificultó que el Gobierno pudiera concentrar su comunicación en otros aspectos vinculados con la gestión.

Además de analizar la salida del ex jefe de Gabinete, Márquez se mostró favorable a la reorganización dispuesta por el presidente Milei y respaldó las designaciones de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete y de Adrián Ravier como vocero presidencial.

Respecto de Santilli, destacó su trayectoria política y consideró que su incorporación puede fortalecer la capacidad de diálogo del Ejecutivo con distintos sectores institucionales y contribuir a una mayor articulación de la gestión. Según expresó, la experiencia del nuevo funcionario podría facilitar la resolución de cuestiones políticas que habían adquirido mayor complejidad durante los últimos meses.

En relación con Ravier, el escritor resaltó su formación académica y sostuvo que su llegada a la vocería presidencial representa una oportunidad para reforzar la comunicación oficial. Afirmó que el economista posee una sólida trayectoria en el ámbito universitario y consideró que ese perfil puede resultar valioso para explicar las políticas impulsadas por el Gobierno.

Para Márquez, los cambios introducidos en el gabinete abren una nueva etapa para la administración nacional, en la que el Ejecutivo buscará recuperar protagonismo político y volver a instalar su agenda de gobierno luego de un período marcado por las repercusiones derivadas de la situación del ex jefe de Gabinete.

En ese sentido, sostuvo que uno de los principales desafíos del oficialismo será reconstruir la confianza de aquellos sectores de la sociedad que manifestaron dudas durante los últimos meses y fortalecer la comunicación de las medidas económicas e institucionales que impulsa la gestión.

Las declaraciones del escritor se suman a las diversas interpretaciones surgidas tras la reorganización del gabinete nacional, una decisión que continúa generando opiniones contrapuestas entre dirigentes políticos, analistas y referentes cercanos al oficialismo.

Mientras el Gobierno procura consolidar esta nueva etapa de gestión, el debate sobre las consecuencias políticas de la salida de Adorni y el impacto que tendrán las nuevas incorporaciones continúa ocupando un lugar relevante dentro del escenario político nacional.