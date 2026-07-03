Paoltroni aseguró que la reforma política será la principal prioridad legislativa del Gobierno

El Gobierno definió a la reforma política como su principal prioridad legislativa.

La suspensión o eliminación de las PASO aparece como el objetivo inmediato del oficialismo.

El avance del proyecto dependerá de los acuerdos con bloques aliados y gobernadores.

La Libertad Avanza también buscará impulsar el proyecto de Ficha Limpia sin modificaciones sustanciales.

El oficialismo sostiene que la reforma electoral permitiría reducir el gasto público y acortar los procesos electorales.

La estrategia parlamentaria fue ratificada durante la reunión encabezada por Javier Milei con legisladores oficialistas en la Casa Rosada.

El oficialismo comenzó a delinear la agenda parlamentaria que buscará impulsar durante la segunda mitad del año y colocó a la reforma política como uno de sus principales objetivos. Luego del encuentro encabezado por el presidente Javier Milei con diputados y senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, el senador nacional Francisco Paoltroni confirmó que la prioridad será avanzar con la suspensión o eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una iniciativa que el Gobierno considera clave de cara al próximo calendario electoral.

Según explicó el legislador, la definición fue transmitida por el propio Presidente y por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, durante la reunión mantenida con los representantes oficialistas. En ese marco, sostuvo que la reforma electoral constituye la prioridad legislativa inmediata y que el objetivo será retomar el debate apenas se reanude la actividad parlamentaria.

Paoltroni señaló que el avance del proyecto dependerá de las negociaciones que el oficialismo mantenga con los bloques dialoguistas y con los gobernadores que vienen acompañando las principales iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo desde el inicio de la gestión. En ese sentido, destacó el respaldo legislativo recibido hasta el momento y consideró que esos acuerdos serán fundamentales para reunir las mayorías necesarias en ambas cámaras del Congreso.

El senador también hizo referencia a la postergación de la sesión que estaba prevista para esta semana en el Senado y afirmó que las expectativas ahora están centradas en una nueva convocatoria antes del inicio del receso parlamentario de invierno. De acuerdo con su evaluación, el objetivo será aprovechar esa instancia para avanzar con algunos de los proyectos considerados prioritarios por el oficialismo antes de que la actividad legislativa disminuya durante las vacaciones invernales.

Dentro de esa agenda también aparece el proyecto de Ficha Limpia, otra de las iniciativas que La Libertad Avanza considera estratégica. Paoltroni manifestó que existe consenso político para avanzar con esa propuesta, aunque aclaró que la intención del oficialismo es preservar el texto original y evitar modificaciones que alteren el espíritu con el que fue presentado en el Congreso.

Respecto de la reforma de las PASO, el senador insistió en que la iniciativa responde tanto a razones económicas como institucionales. Según explicó, la eliminación o suspensión de las elecciones primarias permitiría reducir significativamente el gasto público asociado a la organización de los comicios y, al mismo tiempo, evitaría que los extensos procesos electorales afecten el normal funcionamiento de la administración pública.

El oficialismo sostiene desde hace tiempo que el esquema vigente genera elevados costos para el Estado y prolonga los tiempos de la competencia política, una situación que, según su diagnóstico, termina condicionando la gestión gubernamental y la actividad económica. Bajo esa lógica, la modificación del sistema electoral aparece como uno de los principales compromisos asumidos por el Gobierno dentro de su programa de reformas institucionales.

Las declaraciones de Paoltroni se produjeron un día después de la reunión que Javier Milei mantuvo con legisladores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, encuentro en el que el Presidente repasó la estrategia parlamentaria para los próximos meses y ratificó la necesidad de avanzar con aquellas iniciativas que considera centrales para profundizar el programa de cambios impulsado por el Ejecutivo.

A poco más de un año y medio de las próximas elecciones nacionales, la discusión sobre el futuro de las PASO vuelve así a instalarse en el centro del debate político. Mientras el oficialismo busca reunir los consensos necesarios para modificar el sistema electoral, la oposición deberá definir su posición frente a una iniciativa que promete convertirse en uno de los ejes de la agenda legislativa durante el segundo semestre.