Suiza derrotó a Argelia y se metió en los octavos de final del Mundial 2026

La jornada de los 16avos de final del Mundial 2026 llegó a su cierre con un atractivo duelo en el que Suiza venció 2-0 a Argelia y aseguró su lugar entre los 16 mejores del certamen. Con tantos de Breel Embolo y Dan Ndoye, el conjunto helvético dio un paso más en la Copa del Mundo y ahora espera por el vencedor del cruce entre Colombia y Ghana.

Suiza pegó de entrada y manejó el partido ante Argelia

El encuentro comenzó con mucha intensidad y ambos equipos buscaron el arco rival desde los primeros minutos. Sin embargo, fue Suiza la que aprovechó su primera oportunidad clara para abrir el marcador.

A los pocos minutos de juego, Breel Embolo capitalizó una precisa asistencia de Johan Manzambi y definió con categoría para establecer el 1-0 que encaminó el partido para los europeos.

Con la ventaja a su favor, el equipo suizo bajó el ritmo del encuentro, mostró solidez defensiva y controló los intentos de reacción de Argelia. Liderados por Manuel Akanji en la última línea, los helvéticos lograron neutralizar los avances de su rival y se fueron al descanso con la ventaja mínima, que luego ampliarían en el complemento para sellar la clasificación a los octavos de final.