Cuál es la mejor forma de consumir palta para aprovechar todos sus beneficios

La palta se posiciona como uno de los alimentos más beneficiosos para la salud cardiovascular, aunque muchas personas se preguntan si existe un momento ideal del día para consumirla. La evidencia científica más reciente indica que el horario no es lo más importante, sino incorporarla de forma habitual dentro de una alimentación equilibrada.

Organizaciones como la American Heart Association (AHA) recomiendan reemplazar las grasas saturadas por grasas insaturadas, como las que aporta la palta, para contribuir a la reducción del colesterol LDL ("malo") y disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Además, especialistas de la Cleveland Clinic destacan que la palta es fuente de grasas monoinsaturadas, fibra, potasio, vitaminas y antioxidantes, nutrientes que favorecen la salud del corazón, la presión arterial, la digestión, la visión y el cuidado de la piel.

Un estudio publicado en el Journal of the American Heart Association que siguió durante 30 años a más de 109.000 personas concluyó que consumir al menos dos porciones de palta por semana se asocia con un 16% menos de riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, en comparación con quienes la consumen muy pocas veces o nunca.

¿Hay un mejor momento para comer palta?

Los especialistas coinciden en que no existe una hora del día que sea superior a otra. La nutricionista Julia Zumpano explica que la palta puede consumirse en el desayuno, almuerzo, cena o como colación, ya que sus propiedades nutricionales se mantienen intactas.

Sin embargo, algunas investigaciones sugieren que el momento del consumo puede potenciar determinados beneficios:

Durante el desayuno o el almuerzo , ayuda a aumentar la saciedad , controlar el apetito y mejorar la respuesta de la glucosa e insulina, lo que puede favorecer el control del peso.

, ayuda a , controlar el apetito y mejorar la respuesta de la glucosa e insulina, lo que puede favorecer el control del peso. Por la noche, algunos estudios observaron que consumir palta como colación podría contribuir a reducir los niveles de triglicéridos al día siguiente. Además, su contenido de magnesio y potasio favorece la relajación muscular y podría contribuir a un mejor descanso.

Aun así, los expertos remarcan que estos efectos son secundarios frente al beneficio de consumirla con frecuencia.

Cómo aprovechar mejor sus beneficios

Nutricionistas consultados por distintos medios especializados recomiendan utilizar la palta como reemplazo de manteca, quesos o carnes procesadas, aumentando así el consumo de grasas saludables.

Puede incorporarse fácilmente en:

Tostadas integrales.

Ensaladas.

Bowls de cereales.

Hummus.

Batidos.

Aderezos y pesto.

Incluso como sustituto de manteca o aceite en algunas preparaciones.

También destacan que combinar la palta con verduras de colores intensos mejora la absorción de vitaminas liposolubles y antioxidantes, como el betacaroteno y el licopeno.

Cuánto conviene consumir

Aunque es un alimento muy saludable, la palta también aporta una cantidad importante de calorías, por lo que se recomienda consumirla con moderación.

Los especialistas consideran adecuada una porción de aproximadamente 50 gramos (un tercio de una palta mediana), que aporta cerca de 75 calorías.

Un alimento con múltiples beneficios

Además de proteger la salud cardiovascular, la palta favorece la digestión, ayuda al cuidado de la vista gracias a la luteína y la zeaxantina, y aporta folato, un nutriente importante durante el embarazo.

No obstante, las personas que reciben tratamiento con anticoagulantes deberían consultar con su médico antes de aumentar significativamente su consumo, debido a su contenido de vitamina K.

En conclusión, la evidencia científica coincide en que no existe un horario ideal para consumir palta. La verdadera clave está en incorporarla con regularidad, en porciones adecuadas y como reemplazo de grasas menos saludables, dentro de un patrón de alimentación equilibrado.