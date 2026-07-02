Qué vitaminas pueden colaborar en el control del asma en niños y adultos

La vitamina A podría ayudar a los niños que luchan contra el asma, según un nuevo estudio. Los investigadores encontraron que niveles más altos de vitamina A en sangre están asociados con una mejor función pulmonar en niños y adultos con asma, de acuerdo con un trabajo publicado el 30 de junio en la revista Thorax.

El estudio también analizó la vitamina D, y observó que este nutriente mostró beneficios principalmente en adultos con asma, incluyendo señales de menor envejecimiento biológico.

“Este estudio demuestra que una mayor vitamina A plasmática está asociada con una mejor función pulmonar en niños y adultos con asma, mientras que la vitamina D muestra beneficios similares en adultos”, explicó el equipo liderado por el investigador Michael McGeachie, del Brigham and Women’s Hospital de Boston.

Los científicos señalaron que tanto la vitamina A como la D intervienen en el desarrollo y funcionamiento pulmonar, especialmente a través de mecanismos que regulan la expresión genética. Además, indicaron que la deficiencia de vitamina A es más frecuente en personas con asma y se asocia a mayor reactividad de las vías respiratorias, mientras que la falta de vitamina D se vincula con peor función pulmonar.

En cuanto a su origen, la vitamina A se obtiene de alimentos como zanahorias, batatas, espinaca, huevos, leche y pescado, mientras que la vitamina D proviene principalmente de la exposición solar, aunque también puede incorporarse mediante alimentos o suplementos.

Para el análisis, los investigadores evaluaron datos de 1.165 niños y 1.041 adultos con asma. Los resultados confirmaron que a mayor nivel de vitamina A, mejor función pulmonar en ambos grupos, mientras que en adultos también se observó el beneficio adicional de la vitamina D.

El equipo identificó además una relación entre estas vitaminas y 248 genes vinculados a la inflamación y la función respiratoria, lo que sugiere un posible rol de los mecanismos epigenéticos en la enfermedad.

“Nuestros hallazgos subrayan que los mecanismos epigenéticos juegan un papel clave en la mediación de los efectos de las vitaminas sobre la función pulmonar en personas con asma”, concluyeron los investigadores, señalando posibles vías para estrategias de nutrición personalizada.

Sin embargo, un editorial adjunto advirtió que, aunque los resultados son prometedores, aún no se puede establecer causalidad y se necesitan más estudios para confirmar estos hallazgos.