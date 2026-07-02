Youri Tielemans, el héroe inesperado que salvó a los belgas en el Mundial 2026

Bélgica protagonizó una de las mayores remontadas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Cuando parecía despedirse del torneo tras estar 2-0 abajo frente a Senegal a falta de apenas cuatro minutos para el final, reaccionó de manera espectacular, ganó 3-2 en el tiempo suplementario y se clasificó a los octavos de final con una actuación memorable de su capitán, Youri Tielemans.

El conjunto europeo parecía condenado a la eliminación, pero encontró fuerzas en el momento más crítico para revertir una historia que parecía sentenciada y mantener vivo su sueño mundialista.

Tielemans pasó de la discusión al papel de héroe

Con el descuento de Romelu Lukaku ya consumado, el reloj marcaba los 87 minutos cuando Tielemans protagonizó un fuerte cruce con su compañero Leandro Trossard, una discusión que obligó a intervenir al resto de los futbolistas para separarlos.

Lejos de quedar afectado por ese momento de tensión, el mediocampista asumió el protagonismo. A los 89 minutos aprovechó una mala salida del arquero Mory Diaw y conectó de cabeza para marcar el 2-2, un gol agónico que llevó el encuentro al tiempo suplementario.

Un penal en el último instante selló la clasificación belga

El alargue mantuvo la misma intensidad y todo parecía encaminarse hacia la definición por penales. Sin embargo, cuando restaban apenas segundos para el final, Bélgica encontró una última oportunidad.

El árbitro Héctor Martínez sancionó un polémico penal sobre Tielemans tras revisar la acción en el VAR. El propio capitán tomó la responsabilidad de ejecutar el remate decisivo y, con enorme tranquilidad, convirtió el 3-2 definitivo para desatar el festejo de todo el conjunto belga.

Con esta remontada épica, Bélgica dejó en el camino a Senegal y selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al ganador del cruce entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina. Tielemans, autor del empate y del gol del triunfo, se convirtió en el gran héroe de uno de los partidos más emocionantes del campeonato.