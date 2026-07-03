Un obispo bendijo el nuevo edificio judicial y reabrió el debate sobre el vínculo entre Iglesia y Estado en Santa Fe

La inauguración del nuevo edificio anexo del Palacio de Justicia de Santa Fe dejó una postal institucional que generó repercusiones más allá de la puesta en funcionamiento de la obra. Además del acto oficial, la ceremonia incluyó una bendición religiosa encabezada por el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santa Fe, monseñor Matías Vecino, un hecho que volvió a despertar el debate sobre la relación entre el Estado provincial y la Iglesia tras la reforma constitucional de 2025.

La participación del religioso fue por invitación del presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, quien, según contó el propio Vecino, insistió para que formara parte de la ceremonia.

Al iniciar su intervención, el obispo realizó un comentario distendido que provocó sonrisas entre los presentes al revelar que Gutiérrez había sido persistente para lograr su presencia, en alusión a la propia anécdota que minutos antes había compartido el titular de la Corte sobre las gestiones realizadas para conseguir los recursos que permitieron finalizar la obra.

Durante su mensaje, Vecino aclaró que no pretendía brindar una exposición jurídica, sino compartir una reflexión inspirada en el pasaje bíblico conocido como "El juicio de las naciones", del Evangelio según San Mateo.

En ese marco, sostuvo que la tradición cristiana también realizó aportes a la concepción occidental de la justicia y centró su mensaje en la importancia de proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.

El obispo remarcó que las personas en situación de pobreza, los más desprotegidos e incluso quienes se encuentran privados de la libertad deben ser contemplados desde una mirada de misericordia y no únicamente desde la sanción. Asimismo, afirmó que garantizar las necesidades básicas constituye un acto de justicia, al considerar que forma parte del respeto por la dignidad humana.

Como cierre de su intervención, dejó una reflexión que trascendió el ámbito religioso al señalar que la construcción de una sociedad más justa no depende exclusivamente del Poder Judicial, sino que constituye una responsabilidad compartida por toda la comunidad.

La inauguración del nuevo edificio permitió avanzar en la ampliación de la infraestructura judicial santafesina, aunque la presencia de una ceremonia religiosa durante el acto oficial terminó instalando nuevamente el debate sobre los límites entre las instituciones del Estado y las expresiones de fe en el ámbito público.