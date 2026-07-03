Frade lanzó un duro mensaje contra Karina Milei y Javier Milei y generó una nueva polémica en redes sociales

Frade publicó un mensaje en redes sociales con fuertes críticas hacia Karina Milei y Javier Milei.

La diputada estableció una comparación entre la actualidad y episodios ocurridos durante el menemismo.

La legisladora formuló una advertencia dirigida a personas que, según afirmó, poseen información sobre presuntos hechos de corrupción.

El mensaje incluyó expresiones en tono irónico vinculadas con la seguridad de quienes manejan información sensible.

La publicación generó repercusiones en el ámbito político y reavivó el cruce entre oficialismo y oposición.

Hasta el momento no se habían conocido respuestas oficiales del Gobierno a las declaraciones de la diputada.

La diputada nacional de la Coalición Cívica, Mónica Frade, volvió a cuestionar al Gobierno nacional con una publicación en sus redes sociales que generó una rápida repercusión en el ámbito político. En su mensaje, la legisladora estableció un paralelismo entre la actualidad y la década de 1990, formuló una advertencia dirigida a quienes, según afirmó, poseen información sobre presuntos hechos de corrupción y vinculó esa situación con el contexto político de aquellos años.

La publicación fue realizada a través de su cuenta de X y estuvo centrada en una comparación con causas judiciales relacionadas con el menemismo. En ese marco, Frade recordó episodios ocurridos durante aquella etapa y sostuvo que, en ese período, peritos y testigos vinculados con investigaciones por presunta corrupción fallecían, afirmación que utilizó como punto de partida para desarrollar el resto de su mensaje.

A continuación, la diputada dirigió una advertencia a quienes, según expresó, disponen de información vinculada con presuntos hechos de corrupción que involucrarían a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al presidente Javier Milei. Sin presentar elementos adicionales que respaldaran sus dichos, recomendó que esas personas extremen los recaudos personales.

La legisladora acompañó esa afirmación con una serie de expresiones formuladas en tono irónico, entre ellas referencias a evitar determinadas situaciones y dejar constancia expresa de no tener intenciones de quitarse la vida. Sus palabras fueron interpretadas por distintos sectores políticos como una alusión a episodios recientes que tuvieron amplia repercusión pública y a investigaciones que involucran a integrantes del oficialismo.

El mensaje no tardó en generar reacciones en el escenario político y volvió a colocar a Frade en el centro de la discusión pública por el tenor de sus declaraciones. Si bien la diputada no amplió posteriormente los fundamentos de sus afirmaciones ni aportó documentación o pruebas que respaldaran las sospechas mencionadas en su publicación, el contenido del mensaje alimentó un nuevo intercambio entre dirigentes del oficialismo y de la oposición en las redes sociales.

La polémica se profundizó con el cierre de la publicación, donde Frade hizo una nueva referencia al menemismo. Allí sostuvo que "el mismo apellido vuelve a gobernarnos y hay quienes saben mucho", una frase interpretada como una alusión a la incorporación de integrantes de la familia del ex presidente Carlos Menem en distintos espacios de la actual administración nacional.

Las declaraciones de la legisladora se producen en un contexto de creciente confrontación política entre la Coalición Cívica y el Gobierno. Durante las últimas semanas, ese espacio impulsó diversos cuestionamientos relacionados con denuncias e investigaciones sobre presuntas irregularidades y reclamó mayores explicaciones por parte del Poder Ejecutivo respecto de distintos asuntos que forman parte de la agenda pública.

Frade, una de las principales referentes parlamentarias de la Coalición Cívica, mantiene desde hace tiempo una postura crítica respecto de la administración nacional y suele pronunciarse sobre cuestiones vinculadas con la transparencia institucional y el funcionamiento de los organismos del Estado. En esta oportunidad, sus declaraciones reavivaron el debate político al establecer una comparación con uno de los períodos más controvertidos de la historia reciente del país.

Hasta el momento, desde el Gobierno nacional no se habían difundido respuestas oficiales en relación con la publicación de la diputada. Sin embargo, el contenido del mensaje volvió a instalar la discusión sobre el clima de confrontación política y el intercambio de acusaciones entre oficialismo y oposición, en un escenario marcado por fuertes diferencias respecto de la gestión y por la continuidad de diversas investigaciones de interés público.