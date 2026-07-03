El Gobierno presentó el adelanto del Presupuesto 2027 y proyectó más crecimiento, menor inflación y una nueva baja de la pobreza

El Gobierno envió al Congreso el adelanto del Presupuesto 2027 con sus principales proyecciones económicas.

El Ejecutivo prevé una continuidad del proceso de desinflación y recuperación de la actividad.

El informe proyecta una mejora del salario real, el consumo y la inversión privada.

También anticipa una reducción del desempleo y una nueva baja de los índices de pobreza e indigencia.

La estrategia oficial mantiene como objetivo disminuir gradualmente la presión tributaria sobre el sector privado.

El proyecto completo del Presupuesto será presentado ante el Congreso antes del 15 de septiembre.

El Gobierno nacional remitió al Congreso el adelanto del Presupuesto 2027, documento en el que expone las principales proyecciones económicas para los próximos años y ratifica su expectativa de consolidar el proceso de recuperación iniciado tras la estabilización de las principales variables macroeconómicas. El informe anticipa un escenario caracterizado por una menor inflación, crecimiento de la actividad económica, recuperación del salario real, incremento de la inversión y una nueva reducción de los niveles de pobreza e indigencia.

La presentación fue realizada por el Ministerio de Economía, que encabeza Luis Caputo, en cumplimiento de los plazos establecidos por la Ley de Administración Financiera. La normativa dispone que el Poder Ejecutivo debe enviar un avance de los lineamientos presupuestarios antes de la remisión del proyecto completo, prevista para el próximo 15 de septiembre.

El documento, de 17 páginas, constituye una primera aproximación a los objetivos económicos que el Gobierno prevé alcanzar durante el ejercicio 2027 y ofrece una visión de mediano plazo que se extiende hasta 2029. En ese horizonte, el Ejecutivo sostiene que continuará el proceso de normalización de la economía argentina apoyado en la estabilidad macroeconómica y en una desaceleración gradual de la inflación.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la reducción del ritmo de crecimiento de los precios permitirá fortalecer el poder adquisitivo de los salarios y mejorar el ingreso disponible de los hogares. Esa evolución, según el análisis del Gobierno, favorecerá una recuperación sostenida del consumo privado y generará mejores condiciones para el desarrollo de nuevas inversiones.

El crecimiento económico proyectado para 2027 tendría como principales motores el aumento de la inversión privada, la expansión del consumo interno y una mayor contribución del sector externo, impulsada por el desempeño de las exportaciones. En ese marco, el Ejecutivo considera que la consolidación del equilibrio macroeconómico continuará generando un contexto más favorable para la actividad productiva.

El informe también dedica un apartado al mercado laboral. Allí se prevé que la expansión de la economía estará acompañada por una reducción de la tasa de desempleo y una mayor generación de puestos de trabajo. Según la proyección oficial, la mejora del empleo contribuirá a consolidar la recuperación de los ingresos reales y fortalecerá la demanda interna.

En el plano social, el Gobierno anticipa una nueva disminución de los índices de pobreza e indigencia. La expectativa oficial vincula esa evolución con el crecimiento de la actividad económica, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y la continuidad del proceso de desinflación, factores que, según el Ejecutivo, permitirán mejorar las condiciones de vida de los hogares.

En materia fiscal, el adelanto del Presupuesto proyecta un incremento moderado de los recursos tributarios en términos reales entre 2027 y 2029. Ese crecimiento estaría asociado principalmente al mayor nivel de actividad económica y al aumento esperado de las exportaciones, que ampliarían la base de recaudación sin necesidad de incrementar la carga impositiva.

Precisamente, uno de los ejes centrales del documento es la ratificación de la estrategia oficial de reducir progresivamente la presión tributaria sobre el sector privado. El Gobierno sostiene que continuará impulsando políticas destinadas a devolver recursos a empresas y contribuyentes, con el objetivo de fortalecer la competitividad, estimular la inversión y profundizar la apertura económica.

Si bien el adelanto presupuestario presenta únicamente los lineamientos generales, el proyecto definitivo incorporará las principales variables macroeconómicas que servirán de base para la administración del próximo ejercicio. Entre ellas figurarán las proyecciones de inflación, crecimiento del Producto Interno Bruto, tipo de cambio, resultado fiscal, recaudación y gasto público.

La iniciativa deberá ser enviada al Congreso antes del 15 de septiembre, momento en el que comenzará el debate legislativo sobre las metas económicas previstas para 2027. Allí el oficialismo buscará respaldar su estrategia de crecimiento sustentada en la estabilidad macroeconómica, el equilibrio de las cuentas públicas y una mayor participación de la inversión privada como motor de la actividad.