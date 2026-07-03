La inesperada confesión de Marco Antonio Caponi: usa IA para crear noticias falsas y poner a prueba a los medios

Marco Antonio Caponi sorprendió con una desopilante confesión durante su visita a Otro día perdido (eltrece). En una charla con Mario Pergolini, el actor reveló que uno de sus pasatiempos favoritos consiste en crear imágenes falsas con inteligencia artificial y comprobar cuántas personas —e incluso algunos medios de comunicación— las dan por verdaderas.

Todo surgió cuando Pergolini recordó una de las publicaciones más virales de Caponi: una imagen generada con IA en la que supuestamente iba a interpretar a Jorge Porcel en una película biográfica.

"Te gusta jugar con eso de que la gente se la crea. La primera fue cuando dijiste que ibas a hacer de Porcel y todos cayeron", comentó el conductor entre risas.

La broma que engañó a miles de personas

Lejos de desmentir la anécdota, Caponi continuó con el humor y, al volver a ver la imagen, ironizó: "Es verdad, Mario...". Luego remató con otra broma: "Además, ahí me parezco más a Jonah Hill que a mí mismo".

Pergolini recordó que, en ese momento, muchas personas llegaron a creer que el actor había aumentado considerablemente de peso para interpretar al reconocido humorista.

También involucró a Diego Cremonesi

Caponi contó que la broma no terminó ahí. Para hacerla aún más creíble, incluyó a su amigo Diego Cremonesi como supuesto intérprete de Alberto Olmedo.

"Lo puse a Diego como Olmedo y todavía me odia. Me dice: '¿En qué me metiste?'. Ni siquiera le avisé porque somos amigos", relató entre risas.

Su postura sobre las fake news

Consultado por Pergolini sobre si alguna vez aclara que esas publicaciones son falsas, el actor explicó que prefiere no intervenir.

"Yo no hago nada. Es una red social. Que eso termine convirtiéndose en una noticia verdadera me parece patético. Hay que chequear las fuentes", reflexionó.

La confesión derivó en otra anécdota cuando el propio conductor admitió que también fue víctima de una de esas publicaciones.

"Te soy sincero, con la que hiciste de Charly García caí. Pensé que podía ser verdad", reconoció Pergolini, desatando una nueva ronda de risas en el estudio.