La dura advertencia que Mauro Icardi le hizo a Yanina Latorre

La tensión entre Mauro Icardi y Yanina Latorre sumó un nuevo y explosivo capítulo en las redes sociales. Luego de que la conductora asegurara que la China Suárez habría mantenido un vínculo con el piloto de TC Franco Deambrosi, el delantero del Galatasaray respondió con duras acusaciones dirigidas a la periodista.

A través de sus historias de Instagram, Icardi publicó un extenso descargo en el que cuestionó la cobertura que Latorre realiza sobre su vida privada. “¿Qué pasó, Arruza? ¿Andás nerviosa? Decías que la gente se había aburrido y que ya no vendíamos. Sin embargo, ayer nos dedicaste un programa de radio, uno de televisión, cientos de historias en Instagram y comentarios en X”, escribió.

El futbolista fue aún más allá al lanzar una fuerte acusación contra Diego Latorre, esposo de la panelista. “¿Querés que hablemos de pruebas? Las tengo yo: pruebas de la supuesta novia o amante fija de tu marido en Miami. Y son reales, no editadas”, afirmó. Además, volvió a referirse a Yanina con un insulto al asegurar que esas situaciones la tendrían “alterada y angustiada”.

Con tono irónico, Icardi agregó: “Se ve que el atún no alcanza en Buenos Aires y por Miami, solo, come mejor”.

Para finalizar su publicación, explicó que no difundirá el material que asegura tener. “Por respeto a tu marido y a tus hijos no voy a publicar esas imágenes. A vos te voy a desenmascarar con cosas reales, no con versiones inventadas ni información basada en una sola fuente”, concluyó.

El nuevo cruce profundiza el enfrentamiento público entre Icardi y Latorre, una disputa que en los últimos días escaló con acusaciones personales y fuertes declaraciones a través de los medios y las redes sociales.